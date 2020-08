PANOORIN: Kim, Eula at Ruffa, muling nagkainitan dahil sa mana sa 'Love Thy Woman'

MAYNILA -- Naging mainit ang muling pagkikita ng mga bidang karakter sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Love Thy Woman" na ngayon ay napapanood sa Kapamilya Channel.

Nitong Miyerkoles, palitan ng maiinit na salita ang naganap bago at matapos ang pagbabasa ng last will ni Adam Wong (Christopher de Leon) para sa kanyang mga naiwanan na sina Jia (Kim Chiu), Kai (Sunshine Cruz), Dana (Yam Concepcion), Lucy (Eula Valdez), at Amanda (Ruffa Gutierrez).

Hindi matanggap ni Lucy na malaking bahagi ng mana ay mapupunta kay Jia. Ikinagulat din nito ang paglabas ni Amanda at anak nitong lalaki bilang tagapagmana rin ni Adam.

Matatandaang namatay si Adam nang barilin ito ng hindi pa nakikilalang suspek.