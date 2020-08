Matt Evans nagpiyansa matapos ireklamo dahil sa 'child support'

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA — Nakapagpiyansa na ang aktor na si Matt Evans matapos arestuhin noong nakaraang linggo dahil sa reklamong may kinalaman sa child support.

Noong Biyernes, hinuli si Evans ng mga pulis sa kaniyang bahay sa bisa ng warrant of arrest dahil umano sa paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 kaugnay ng pagbibigay ng suporta sa anak nila ng dating partner na si Johnelline Hickins.

Ayon kay Evans, huli niyang nakita ang anak sa ex-girlfriend noong 10 buwang gulang ito pero nagpapadala naman daw siya ng suporta.

"Oo nagsu-suporta ako. Pero dahil nga sa nangyaring pandemyang ito, may lapses ako ng suporta," ani Evans.

"May mga lapses [din] tayo dati kasi nga hindi naman tuloy-tuloy trabaho natin tapos 'yong pinagkakakitaan ko naman outside showbiz hindi rin naman kalaki," dagdag niya.

Hindi pa klaro ang mga susunod na legal na hakbang ni Evans.

"Ang gusto kong i-clarify bakit kailangan umabot pa sa ganito. Puwede naman pag-usapan," aniya.

"Nananahimik na ako. May asawa ako, 7 years na akong happily married with three kids," dagdag niya.

Taong 2013 nang ikasal si Evans sa misis niyang si Katrina Fariñas.

Noong 2012, kinasuhan ni Hickins si Evans ng slight physical injuries. Nakulong noon ang aktor at nakapagpiyansa, at kalaunan ay na-settle din ang kaso.

Sinisikap pa ng ABS-CBN News na kunin ang panig ni Hickins sa isyu.

-- Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News