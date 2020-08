Donita Rose, babalik na muli sa Amerika

MAYNILA -- Sa Amerika na muli maninirahan ang aktres na si Donita Rose.

Bago ang kanyang pag-alis ay naganap ang isang despedida party na ibinigay ng mga kaibigang sina Vina Morales, Karla Estrada, Sunshine Cruz, Ruffa Gutierrez at Jackie Forster.

Sa bahay ni Vina naganap ang pagtitipon ng mga dating bituin ng "That's Entertainment" bago binalik ang Metro Manila sa ilalim ng moderate enhanced community quarantine.

Sa kanyang post sa Instagram, giniit ni Vina na lahat sila ay sumailalim at nag-negatibo sa COVID-19 test bago nagdiwang.

"90’s MOMSHIES REUNITE," ani Vina sa caption ng kanyang post na may hashtag na #FriendsForever

"Most of the videos and photos were posted in our own social media so I decided to edit a special video for our Dee that took me hours to edit but worth it," aniya.

Ibinahagi rin ni Vina ang masayang kaganapan sa despedida para kay Donita sa kanyang YouTube channel.

Watch more in iWant or TFC.tv

Sa Agosto 19 na ang alis ni Donita patungong San Francisco, California.