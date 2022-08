'Katips,' ginawa para sa bagong henerasyon

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Ayon sa direktor na si Vince Tañada, ginawa nilang angkop para sa mga mas nakababatang henerasyon ang kanilang pelikulang "Katips."

"Ito talaga ang demograpiko ng pelikula sapagkat sila ang hindi nakaabot sa Batas Militar at sila ang dapat nating edukahin. Kaya ang first part ng movie ay talagang ginawa naming very comic at very lively. Kasi naman kung puro pakikipaglaban, talaga namang 'yung mga audience natin ay hindi magkakaroon ng interest," ani Tañada sa programang "On The Spot" ng TeleRadyo nitong Biyernes.

"We know that this generation has a very limited attention span kaya kailangan mapukaw muna natin ang kanilang atensiyon at saka tayo magpapamalas ng ating obhetibo o layunin ng pelikula. Kaya may romance. 'Yung mga activist mayroon silang, may love team dito. Habang sila ay nagra-rally, may romance na ipinakita," dagdag nito.

Sa programa, binigyan diin ni Tañada ang kahalagahan ng kasaysayan at katotohanan.

"Mahalaga na bilang mga manggagawa ng pelikula ay mayroon tayong responsibilidad na ipakita ang katotohanan. Kasi kung doon lang tayo nabubuhay sa shock value at saka sa artistic license o poetic justice hindi isasalarawan ng pelikula ang katotohanan. Kasi ang art is a reflection of life. Lalong-lalo na kung gumagawa tayo ng isang historical film at mayroon tayong historical basis at isinasalarawan natin ang mga tunay na tao ng nakaraan. Kaya kami po rito sa 'Katips' ay talagang napakahalaga nang pagsasaliksik sa tulong ng ibang historians tulad nina Xiao Chua na talaga namang tinanong natin tungkol sa tunay na kaganapan at siyempre sa aklat ng kasaysayan na talagang may lehitimo na references at higit sa lahat ang mga mismong biktima ng Martial Law," ani Tañada na isa ring abogado.

"Kaya 'yung mga victim ng Martial Law na ito, ito talaga ang major reference natin at pinagtagni-tagni natin ang kanilang mga buhay at isinama sa multi-character, multi-plot story ng pelikulang 'Katips,'" dagdag ng direktor.



Samantala, binigyang linaw din ni Tañada na wala silang character na Marcos sa "Katips."

"Sa totoo lang minsan lang mabanggit 'yung Marcos na pangalan dito. Kasi ito ay istorya ng mga simple at ordinaryong mamamayan na naipit noong panahon ng Martial Law. Marami na po tayong nakitang pelikula tungkol sa mga Aquino at marami na rin po tayong nakitang pelikula sa Marcoses. Pero ito po ay tungkol sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino na nabuhay at naging biktima ng Batas Militar," ani Tañada.

Nagbigay din ang direktor ng kanyang reaksiyon sa paglalarawan ng pelikulang "Maid in Malacanang" sa dating pangulong Corazon Aquino.

"Nakakalungkot lang na ganoon ang portrayal ni Darryl Yap kay Cory Aquino sapagkat nirerespeto natin siya bilang icon of democracy. Siguro lahat kami nakinibang doon. Kaya nga mayroon tayong mga pelikulang ganito. Si Darryl, nakinabang din dun kaya tayo nakakapagpalabas ng malaya sa aming pelikula dahil din siguro sa sakrpisyo ng Pangulong Cory Aquino na ibalik ang demokrasya. Kaya kaunting pagggalang lang, 'di lang sa kanya kung hindi pati na rin sa mga madre," dagdag ng direktor.

