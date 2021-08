Jessy Mendiola, sinagot ang isyung 'laos' na siya

MAYNILA -- Hinarap ni Jessy Mendiola ang isyung laos na umano siya bilang aktres.

Sa pinakabagong vlog ng aktor at kaibigan nitong si Enchong Dee, iginiit ni Mendiola na sa pagsisimula pa lang ng pandemiya ay sunod-sunod na ang iniaalok sa kanyang proyekto na tinatanggihan niya dahil mas priyoridad niya ang kalusugan.

"People still ask me ngayon kung anong plano ko sa life ko kasi nandiyan na 'yung words na laos or like hindi na nao-offer-an. But ang totoo niyan, ever since the pandemic started, marami ng offers talaga. But I think it's more of I value my health more than anything. And ever since nag-start 'yung pandemic, siyempre nandiyan ‘yung fear, nandiyan ‘yung kailangan mong mag-lock in, nandiyan ‘yung marami kang taong makakasama. I feel like nasa point na ako ng life ko na I am enjoying what I'm doing which is vlogging," ani Mendiola.

"I'm trying to explore other things in my life. I am also entering the world of business and I think nandoon na tayo sa point ng buhay natin na hindi na tayo napi-pressure to please everyone. Kasi ganoon naman talaga kapag nagsisimula," dagdag ni Mendiola.

Pagdating naman sa pag-arte, inamin ni Mendiola na hindi pa siya handa na sumabak muli sa taping.

"I don't think I am ready for taping talaga na sagaran o kaya lock-in," ani Mendiola.

Pag-amin pa ni Mendiola, mas marami siyang naiipon ngayon na mula naman sa kanyang mga ini-endorso.



"Actually, mas marami akong ipon ngayon. Ang nangyari I'm one of those lucky ones na nabigyan ako ng chance to explore the digital world. I just feel so blessed kasi hindi sagad ang work ko pero I still earn, I think double. I'm just really happy na brands are still getting me, 'yun nga kaya ako mas nakaka-save ," paliwanag ni Mendiola.

Kahit pa misis na siya ngayon ni Luis Manzano, iginiit ng aktres na sanay siyang magtrabaho at kumita para sa sarili niya.

"In terms of finances kami ni Lu, ever since talaga kapag kayang hati kami, hati kami. Kasi parang ang iniisip ng ibang tao dahil asawa ako ni Luis ay hindi na ako gumagastos, Luis takes care of everything when it comes to money. But it's more of like lumaki akong breadwinner. So I like the feeling na I can fend for myself. I can pay this, I can buy that, I can do whatever I want with my money because I do have my own money," ani Mendiola.

Payo rin ni Mendiola sa mga kababaihan na kahit pa magkaroon ng asawa ay mas mabuti pa rin na magkaroon ng sariling pagkakakitaan.

"Advice ko talaga 'yan sa mga babae, you know if you can, it doesn't have to be a 9 to 5 job. I suggest start small businesses," ani Mendiola.



Nitong Abril lang nang inamin nina Mendiola at Manzano na ikinasal na sila noon pang Pebrero 21 na ginanap sa Batangas. Plano ng dalawa na magkaroon ng church wedding ngayong Disyembre.

