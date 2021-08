Dahil sa muling pagsasailalim sa enhanced community quarantine ng Metro Manila, inilipat ng UP Law 1996 at bandang Neocolours ang kanilang “Tuloy Pa Rin” concert sa Setyembre.

Sa anunsyo ng KTX sa Facebook, sinabi nito na ililipat sa Setyembre 17 at 18 ang fundraising virtual concert ng Neocolours na dapat sana’y mapapanood sa Agosto 27 at 28.

Magagamit pa rin ang mga tiket na nauna nang nabili sa bagong schedule ng palabas.

Ang malilikom na pera mula sa nasabing konsiyerto ay ilalaan ng UP Law 1996 para sa kanilang scholarship at medical foundation.

Noong nakaraang taon, nagkaroon din ng mini-reunion ang dalawang miyembro ng grupo na sina Ito Rapadas at Jimmy Antiporda upang magsagawa ng virtual concert para matulungan ang mga healthcare workers sa gitna ng pandemya.

Binubuo ang Neocolours nina Rapadas, Antiporda, Marvin Querido and Josel Jimenez at kilala sa mga awiting "Tuloy Pa Rin," "Say You'll Never Go" at "Maybe."

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC