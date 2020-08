Why Christian Bables will always be grateful for ABS-CBN

MANILA – Christian Bables for the first time spoke about how the denial of ABS-CBN’s franchise bid has affected him as an actor.

In an interview with PUSH, Bables said he felt extremely sad over what happened to the network which believed in his talent.

“Sobra po akong nasasaktan para sa kumpanyang naging instrumento ni God para maging reyalidad ang mga pangarap ko,” he said.

“Kasi sila 'yung mga taong unang nagpakita ng paghanga at pagtitiwala sa mga kaya kong gawin bilang isang actor,” he added.

Bables said he is also heartbroken to see the people he’s worked with in the network lose their jobs.

“Masakit pong makita na nawala sa kanila ang trabahong matagal nilang inalagaan at pinag-igihan. Masakit makita ang mga taong naging pamilya ko na, na nangangamba kung saan sila kukuha ng pangkabuhayan sa gitna ng pandemya,” he said.

Despite this, Bables believes God has a better plan for everyone that’s why He allowed this to happened.

“Nakakapanghinayang dahil dalawang shows na gagawin ko sa ABS-CBN ang na-postponed, pero mas nadudurog ako para sa mga empleyado ng ABS-CBN. Pero naniniwala akong hindi sila pababayaan ni God,” he said.

When asked why he’s grateful for the network, he said: “Bukod sa sila ang naglinang ng talento ko bilang isang aktor, sila ang isa sa mga unang sumugal sa akin. Sila ang unang nagbukas ng pintuan para sa akin, kaya ako nakarating sa kung ano man po ang kinalalagyan ko ngayon.”

Turning emotional, Bables said he will forever look back at his experiences working for the network with so much fondness.

Bables’ last TV project with ABS-CBN was the primetime series “Halik.”