'Love will always win': Ice Seguerra, mas malapit na ngayon sa pamilya

MANILA -- Aminado ang mang-aawit na si Ice Seguerra na ang pagiging malapit ngayon ng kanilang pamilya ang isa sa magandang dulot nang pagkakasakit ng kanyang ama.

Noong Marso, una nang ibinahagi ni Ice na mayroong cancer ang kanyang ama.



Nitong Martes sa kanyang post sa Instagram, muling naging bukas si Ice sa tungkol sa kanyang pamilya.

Aminado ang mang-aawit na ang pagkakaroon ng malubhang sakit ng ama ay nagbigay daan sa kanilang pamilya na makapag-usap, makapaglabas ng sama ng loob at sa huli ay magpatawad.

"Siguro, if there's one thing na magandang binigay sa amin ang cancer ni Daddy, it brought us closer as a family. Kami kasi 'yung tipong pamliyang non-confrontational. Lahat dinadaan sa biro. But like all familes, there were unspoken things and old wounds that need to mended. At first, sobrang awkward. Tipong hindi mo alam kung papaano ka magsisimula. Pero nung nag tuloy-tuloy na ang paguusap, the words started flowing. Yes, may iyakan, nagkalabasan nang mga mga sama ng loob sa isa't isa. We all took turns, my dad, mama, and my brother. After that, pinatawad namin ang isa't isa at ang mga sarili namin," ani Ice.

Ayon kay Ice, ngayon ay mas masaya na ang kanilang pamilya.

"Of course, hindi doon natapos ang lahat. As with anything na matagal na hindi napagusapan, may mga nauungkat pa ring sama ng loob but it's easier to address it. We became more open, expressive, more understanding of each other's pain and journey. We hug each other more, give kisses spontaneously. We are happier," dagdag ni Ice.

"It's amazing how the universe always gives us the opportunity to mend broken or strained relationships, you just have to be mindful and seize that opportunity when it presents itself to you. Compassion and love. Gratefulness and forgiveness. Freedom and happiness Nandiyan 'yan, araw-araw. Just be brave and grab that opportunity, while you still can. Have a great night. Love will always win," ani Ice.