MAYNILA -- Yamang maituturing ni Rowell Santiago ang pagganap niya sa "FPJ's Ang Probinsyano" na nalalapit na ang pagtatapos.

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, ibinahagi ni Santiago ang kanyang kuwentong "Ang Probinsyano."

Sa sikat na serye na pinagbibidahan ni Coco Martin bilang si Cardo Dalisay, nakilala si Santiago bilang si Presidente Oscar Hidalgo. Ginampanan niya rin ang ang impostor ni Oscar na si Mariano.

"It's every actor's dream to be part of 'Ang Probinsyano.' Ito 'yung 'pambansang teleserye.' Masayang-masaya ako at ite-treasure ko ito for a lifetime. Sa four years ako sa 'Ang Probinsyano' ito na 'yung mati-treasure kong biggest challenge in my 40 years in the business. Lahat po ginawa ko sa abot nang makakaya ko para gamapanan ang role ni President Oscar Hidalgo, lalo na 'yung pagganap ko sa papel ni Mariano. Hindi ko akalain na puwede pala akong maging komedyante," ani Santiago.

Ibinahagi rin ni Santiago ang 'di niya makakalimutang kuwento tungkol kay Martin.

"Tuwing nagdi-direk siya sa set parang namamangha ako. 'Wow, ganito pala siya magtrabaho.' Mayroon akong eksena na ginawa noon na nung nalaman ni Oscar Hidalgo na namatay 'yung buong pamilya niya binigyan niya ako ng space tapos sinabi niya sa co-stars na 'support lang tayo kay Oscar Hidalgo.' Sa maraming bigatin kong mga eksena, alam niya kung sino ang bibigyan niyang eksena sa moment na 'yon," ani Santiago.

Samantala, tulad ni Santiago, hindi rin makakalimutan ni John Arcilla ang mapabilang sa "Ang Probinsyano."

Aniya, isang magandang alaala na kanyang babalik-balikan ang maging parte ng serye kung saan ginampanan niya ang karakter ni Renato Hipolito, isa sa pinakamatinding kalaban ni Cardo.

"Very historical. Sa bahagi ng buhay mo bilang isang aktor, napakalaking alaala 'yon na babalikan mo at babalikan. ...'Yung mga kasama mo nang mahabang panahon hindi lang parang magkakasama kayo sa trabaho kung hindi para kayong may malalim na pagkakaibigan na nabuo," ani Arcilla na pinigilang maging emosyonal.

Naikuwento rin ni Arcilla ang hindi niya makakalimutang kuwento kasama si Martin.

"Nag-break ako, punta ako ng restroom. Bigla kong sinabi sa kanya direk 'Co, banyo lang ako.' Sabi niya sa akin, 'Sige Sir John.' For the first time tinawag ako ni Coco ng Sir John. Alam mo 'yung hindi lang kami nagtitinginan bilang pamilya, nire-recognize namin 'yung professionalism at the same time," ani Arcilla.

Nagpaabot din ng kanilang pasasalamat sa programa at sa mga manonood sina Rosanna Roces na gumanap bilang si Lolita at Raymond Bagatsing na ginagampanan ang karakter ni Lucio.

Sa Agosto 12 nakatakda ang pag-ere ng huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano" matapos ang halos pitong taon. Magsisimula naman ang "Mars Ravelo's Darna" sa Agosto 15.

