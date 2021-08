MAYNILA -- Inamin ng aktres na si Nadine Samonte ang pagiging emosyonal nang maibahagi niya sa social media ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng kanyang pamilya.

Sa isang Instagram post nitong Martes, inamin ni Samonte na magiging mahirap ang linggong ito para sa kanilang pamilya at kakailangan nila ang dasal para malagpasan ito.

Nitong Martes, Agosto 3, ay nakatakda ang operasyon sa mata ng anak ni Samonte na si Heather.

Nakatakda ring sumailalim sa angiogram ang kanyang mister na si Richard Chua ngayong linggo.



"Im kinda emotional right now. I don't know what to say or do but I know everything will be fine. Kapit lang, prayers lang. 'Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding.' This is what I'm thinking for the past weeks. Yes we are going through a lot, hindi halata noh? Pero ngayon hindi ko mapigilan emotions ko, I need your prayers. This week will be very tough for me and the whole family," ani Samonte.

"Heather will have an eye surgery today, and my husband will have his angiogram this week. You guys know na I'm struggling also with my pregnancy but here I am fighting and trying to be strong for them, for all of us. Crying on my own so they won't see how I really feel. I wanna be strong for them. It's so hard 'pag family talaga. I'm really really emotional right now. I can't stop my tears while typing this. Lord give me all the strength . I know we can do this with You," dagdag niya.

Noong nakaraang buwan, ibinahagi ng aktres ang hamon na hinaharap niya sa kanyang pagbubuntis dahil sa pagkakaroon niya ng polycystic ovary syndrome o PCOS.

Si Samonte ay nakilala nang maging bahagi ito ng "Starstruck." Dati ring naging Kapamilya si Samonte nang bumida siya sa episode ng "Maalaala Mo Kaya" at maging parte ng seryeng "Hawak Kamay."