MAYNILA -- Ibinahagi nina Michel de Mesa at John Prats ang kanilang kuwentong "Ang Probinsyano" na ngayon ay nasa huling dalawang linggo na lamang.

Sa video na inilabas sa social media ng Dreamscape Entertainment, ang prodyuser ng programa, ibinahagi ng dalawang aktor ang hindi makakalimutang karanasan bilang parte ng serye na pinagbibidahan ni Coco Martin.

"I don't think magiging part pa ako ng ganitong klaseng show ulit. These types of shows, ito 'yung mga once-in-a-lifetime na opportunity. ...Nung kinontak ako rito, dapat three days. 'Yung three days ko naging six years," ani De Mesa na kilala sa kanyang karakter bilang si Manager, isa sa mga kakampi ni Cardo.

"Sobrang privilege kasi pagpasok ko sa 'Ang Probinsytano,' grabe pala 'yung purpose, grabe 'yung calling ng bawat artista, staff, crew, directors. Pumasok ako sa 'Ang Probinsyano,' wala pa akong anak; tapos ngayon tatlo na ang anak ko. Dumating din 'yung calling na mag-direk ako sa 'Ang Probinsyano," ani Prats na kilala bilang si Jerome, isa sa miyembro ng Task Force Agila.

Sa video, ibinahagi rin ng dalawa ang kanilang karanasan na makatrabaho si Martin.

"If I were to describe him in one word: brilliant. Ngayon ko lang na experience ang isang taong ganyan: arista, direktor, creative. That's why we are still here seven years," ani De Mesa.

"'Yung passion niya rito grabe hindi matatawaran. Siguro 'yun din 'yung na-inject niya sa mga kasamahan din namin na kung paano mahalin itong 'Ang Probinsyano,'" dagdag ni Prats.

Para sa inaabangang "pambansang pagtatapos," nagpaabot ng kanilang pasasalamat at pag-aanyaya sina Prats at De Mesa.

"Everything that ends is not really a goodbye but a pause," ani De Mesa.

"Nandoon ako sa spiels ni Coco na sinasabi niya 'yung huling tatlong linggo' ...Pero nung umere na siya, totoo na talaga siya. Kaya every moment lagi naming chini-cherish. Mahirap, masaya, iba-ibang emotion, pero iisa ang hangarin na mabigyan ang bawat Pilipino ng ending na deserve nila," ayon naman kay Prats.

Sa Agosto 12 nakatakda ang pag-ere ng huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano" matapos ang halos pitong taon. Magsisimula naman ang "Mars Ravelo's Darna" sa Agosto 15.