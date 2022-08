MANILA -- Actor Carlo Aquino admitted he was surprised to be included in "Beyond The Stars," the US concert tour of ABS-CBN's Star Magic.

In Star Magic's Inside News on Tuesday, Aquino said that aside from performing abroad, he's looking forward to bond with his fellow artists.

"Excited siyempre kasi nga 'yung camaraderie, 'yung friendship, 'yung family, hindi ba? At saka nagulat din ako kasi for someone my age, kasama pa rin ako, although mas matanda si Zanjoe (Marudo). Kasi usually 'yung mga young ones ang ipinapadala sa mga ganyan. So siyempre, honored. Maraming salamat Star Magic," Aquino said.

Aquino added that what excites him the most in the upcoming US shows are his performances.

"'Yung magsasayaw ako. Ngayon ko lang nalaman na magsasayaw pala ako sa tour na ito. Dahil dinala ako roon, may dance rehearsals ako. Tawag ako, nag-panic ako eh. 'Yun siguro. Ang tagal ko nang hindi sumasayaw at hindi ko alam kung paano ko gagawin 'yon. Kaya sobrang excited ako eh, ramdam niyo ba?" Aquino shared.

Meanwhile, Aquino shared that despite his busy schedule, he makes sure to find time to bond with his daughter Mithi.

"Dati ang oras alam mong mabilis' yung panahon. Nagkaroon lang ako ng mas clear na ganun nung nagkaroon ako ng Mithi kasi parang sa isang linggo na hindi ko siya makita, kapag nakita ko siya ang dami na niyang sinasabi. Ang dami na niyang ginagawa, so mas ramdam ko 'yung precious 'yung nakasama ko siya," Aquino said.

Mithi is Aquino’s daughter with former girlfriend model Trina Candaza.