‘Vax Ganda’: Vice Ganda magkakaroon ng US concert sa Oktubre

Matapos matigil nang matagal sa paggawa ng mga concert sa loob at labas ng bansa, magbabalik sa Amerika ang komedyante at host na si Vice Ganda sa darating na Oktubre.

Ayon sa Instagram story ni Vice, idaraos ang kaniyang “Vax Ganda: A dose of laughter” concert sa US ngunit hindi pa nito sinabi ang eksaktong lugar at petsa.

Nitong Hulyo, pinag-usapan ang kauna-unahang virtual concert ng “It’s Showtime” main host na “Gandemic: The VG-Tal Concert.”

Kinatampukan ito ng mga naglalakihang production number tampok ang trademark niyang mga punchlines at magagarbong kasuotan.

Isa sa mga segment ng palabas ay ang live duet nila ng kaniyang malapit na kaibigan na si Anne Curtis.

Ayon kay Curtis na hindi pa tuluyang bumabalik sa showbiz, si Vice lamang ang nakakapagpalabas sa kaniya nang biglaan.

Sa emosyonal na pagtatanghal, inawit ng dalawa ang “Bubbly” ni Colbie Caillat, “Stickwitu” ng Pussycat Dolls at “Officially Missing You” ni Tamia.

Kinanta rin nila ang “Umbrella” ni Rihanna, “Irreplaceable” ni Beyonce at “Call Me Maybe” ni Carly Rae Jepsen.

Ilan pa sa guest ng concert ni Vice ay sina Ice Seguerra, Chad Kinis, MC, Lassy at ilang miyembro ng grupong Hashtags.

Minsan nang inamin ni Vice na naapektuhan ang kaniyang kinikita dahil sa pandemya, bukod pa sa pagsasara ng ABS-CBN noong 2020.

“Ang naka-affect sa akin nang malala financially hindi yung kawalan ng franchise kundi yung pandemic mismo. Kasi hindi nga ako makapag-concert tour, eh, ang laki ng binibigay sa akin ng concert tour,” sambit nito.

“Tapos yung raket sa labas, yung mga fiesta-fiesta na ini-enjoy ko. Yung mga corporate shows, pelikula, yon ang mga nawala sa akin, so malaki-laki din yon.”

