Sino ang unang gold medalist? Luis Manzano may hirit sa pagkapanalo ni Hidilyn Diaz

Mula sa Facebook ni Luis Manzano at kuha ni Edgard Garrido, Reuters

Tila may kumukwestyon sa pagiging kauna-unahang Olympic gold medalist ni Hidilyn Diaz.

Hindi nakalusot ang unang Olympic champion ng Pilipinas na si Diaz sa mga biro ng host na si Luis Manzano nang pabirong humirit na siya ang unang nakakuha ng ginto sa Olimpiyada.

Sa kaniyang social media account, idinaan ni Manzano sa edited na balita ng ABS-CBN News ang pagsaludo kay Diaz, kung saan pinalitan nito ng kaniyang mukha ang artikulo tungkol sa atleta at binago rin ang titulo na: “LOOK: Filipino Luis Manzano with Olympic gold medal.”

Sa caption, sinabi nito na siya ang tinanghal na kampeon sa pa-gwapuhan sa Olympics.

“Congrats kay Ma’m Hidilyn Diaz , pero sana wag tayo makalimot sa unang nagdala ng ginto sa larangan ng pa-gwapuhan #pinoypride,” banat ng host.

Sinakyan naman ng two-time Olympic medalist ang kalokohan ni Manzano at sumang-ayon na ang artista nga yata ang unang Olympic champion ng bansa.

“Ikaw ata yun,” biro rin ni Diaz.

Sa Instagram, naaliw naman ang mga netizen sa ginawa ni Manzano kabilang na ang mga kaibigan ng aktor sa industriya.

Hirit ng ilan, dapat umano mamigay ng balato ang host sa kaniyang premyong higit P30 milyon -- na siyang maaaring matanggap ni Diaz dahil sa makasaysayang panalo.

Nito lamang Hulyo, ganap nang recording artist si Manzano dahil sa awitin nitong "HOW 2BU (Ang Gwapo Po)," na inilabas niya sa YouTube.

Kinaaliwan ng maraming netizens ang pinakaunang awitin ni Manzano na tungkol sa pagiging magandang lalaki nito.

"After 9 years of working with the brightest minds in the world and 3 planets, lalabas na po ang unang kanta ko," kwelang hirit ng host.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC