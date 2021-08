Sharon Cuneta pinasalamatan ang yumaong impersonator na si Ate Shawie

Mula sa Facebook ni Shawee Martinez

Binigyang pugay ni Sharon Cuneta ang yumao nitong impersonator na si Ate Shawee o si Marvin Martinez sa totoong buhay, na pinakapaborito umano ng aktres sa lahat ng gumagaya sa kaniya.

Sa Instagram, ikinagulat ni Cuneta ang pagpanaw ni Martinez na huli na nang malaman niya dahil nasa Amerika siya at hindi muna tumingin ng kahit anong update mula sa sa kaniyang telepono.

“It was a SHOCK to me to find out that my official and favorite impersonator, Marvin, our Ate Shawee, had been sick and passed away… I sincerely, deeply am affected by his passing,” ani Cuneta.

Aniya, minsan na niyang inalala ang kabuhayan ni Ate Shawee nang nadagdagan ang kaniyang timbang noon.

“I appreciated and adored Marvin and in those lean years of my career when I was too fat to work, seriously even worried about what Marvin would be able to do impersonating me and getting any jobs at all. Now he is gone,” paglalahad ni Cuneta.

Dagdag ng beteranang aktres, masakit para sa kaniya at sa mga Sharonian ang pagkawala ni Martinez.

“Mahal na mahal ko si Marvin at wala akong kamalay-malay kahit nung may sakit siya dahil I was in ‘escape mode’ for peace kahit sandali lang sa Amerika. I love you and always will, my Ate Shawee, my Marvin,” sambit pa ni Cuneta.

“Maraming salamat sa pagmamahal, marespetong pagganap sa akin at pagpapaligaya sa aming lahat. Mami-miss kita talaga.”

Pumanaw na noong nakaraang linggo ang impersonator dahil sa liver cirrhosis, ayon sa pamangkin nito.

Sinubukan pang mangalap ng pera ng pamilya at mga kaibigan ni Martinez upang matuloy ang liver transplant nito.