Angela Ken, maglalabas ng mga bagong awitin

MAYNILA -- Matapos ang tagumpay ng kanyang awiting "Ako Naman Muna," ibinahagi ni Angela Ken na naghahanda na siya para sa paglabas ng mga bagong single.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Lunes, ibinahagi ni Ken na muling magbibigay ng inspirasyon ang inihahahanda niyang mga awitin para sa mga tagahanga.

Watch more on iWantTFC

"Actually po napakarami ko na pong naiisip, kami po ng team ko sa Star Magic, Star Music and also 'yung Dreamscape family ko po. Grabe po ang meetings namin. Siyempre kailangan ko po ang guidance nila para mas maganda po 'yung flow ng pagre-release ko po ng kanta," ani Ken.

"And I am very happy po kasi mayroon po kaming mga naihanda ng bala (awitin) para po sa lahat ng makikinig. And, it's still inspiring at sana po ay tangkilikin din po ng mga tao, lalo 'yung musika natin, lalo na po ang OPM," dagdag ni Ken.

Matatandaang, pumatok sa mga tagapakinig ang "Ako Naman Muna" na unang gumawa ng ingay sa Tiktok.

Ang music video nito na inilabas noong Abril ay mayroon na ngayong higit 2 million views, samantalang ang lyric video nito ay mayroon ng higit 9 million views.

Nito lamang nakaraang buwan ay inilabas ni Ken ang English version ng "Ako Naman Muna."



Ayon kay Ken, nakakatuwa na sinuportahan ng mga tagapakinig ang kanyang awitin. Malaki rin daw ang tulong ng social media para magbigay ng inspirasyon at magbigay ng pagkakataon para maipakita ang talento.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC