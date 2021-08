Andrea Brillantes, inaming naisip na niya umalis ng showbiz

MAYNILA -- Inamin ng aktres na si Andrea Brillantes na kung makailang beses na niyang naisip na iwanan ang show business.

Ito ang ibinahagi ni Brillantes sa kanyang pinakabagong vlog kung saan binasa at sinagot niya ang mga hate comments tungkol sa kanya.

Isa sa sinagot ni Brillantes ay ang komento mula sa isang netizen na "Quit showbiz already!"

"Ang dami ng beses na gustong-gusto ko na kasi, promise. Akala niyo ang dali-dali. Ang hirap-hirap, lalo na kung breadwinner ka. Hindi lang kasi kapag nahirapan ako ay quit na. Alam mo 'yon, kapag binash niyo ako lahat ay quit na," ani Brillantes.

"Kasi may responsibility ako kaya hindi ko siya puwedeng bitawan ng bigla," giit na paliwanag ng aktres.

Pag-amin ni Brillantes, patuloy ang pag-iipon niya para matupad ang pangarap na magkaroon ng payapang buhay pagdating ng panahon.

"Kaya nga nag-iipon ako ngayon. Magkaroon ako ng early retirement para magkaroon ako ng peaceful life. Para kapag magkakaroon ako ng pamilya ay wala nang manggugulo. Pero I'm sure guguluhin niyo pa rin ako," ani Brillantes, 18.

Isa rin sa binigyang komento ni Brillantes ay ang komentong nagsasabi na siya ay "feeling superior," mayabang at insecure.

"Sa stage kasi kailangan mo maging confident. Paano naman ako magiging superior doon, wala naman akong ginagawa. Inapakan ko ba or inano ko ba ang tao. Paano ako maigiging mayabang kapag feel na feel ko lang ang sarili ko sa stage. As long as wala akong tinatapakan na tao and wala naman akong ginawa, literal sumayaw lang ako. Alam niyo baka kayo ang insecure kasi kaya ko maging ganoon ka-confident sa sa stage," ani Brillantes.

Sinagot din ng aktres ang komento na siya ay maarte at maldita.

"Lagi ko nakukuha (na komento) maarte. Okay na ge-gets ko rin 'yon kasi kikay naman talaga ako, nagme-make up ako. Nag-aayos ako, nagti-TikTok ako. Kasi parte 'yan ng trabaho. Kapag 'di ako nag-post 'di na ako magiging relevant and I have bills to pay," ani Brillantes.

"Tapos sa maldita, kung nagpakita man ako sa 'yo ng ganoon, siguro pagod lang talaga ako noon or mayroon akong sariling problema na iniisip, mayroon akong pinagdaaanan noon -- I'm so, so sorry. Pero ako talaga I try my best na ipakita talaga 'yung best version ko lalo na sa fans, 'yun ang possibly last moment na makikita nila ako at 'yun ang maaalala nila for the rest of their lives kaya ayaw kong maging bastos ako sa kanila, kasi 'yun na ang maaalala nila," ani Brillantes.

Sa ngayon ay isa si Brillantes sa bida ng serye ng ABS-CBN na "Huwag Kang Mangamba."