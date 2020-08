Vivoree Esclito, nagdiwang ng kaarawan sa online show

MAYNILA -- Nagdiwang ng kanyang ika-20 kaarawan ang aktres na si Vivoree Esclito sa live episode ng online show na "We Rise Together" nitong Lunes.

Maliban sa cake, nakatanggap din si Vivore ng isang awitin mula sa kasamahang si Patrick Quiroz.

"Thank you sa inyong lahat sa pagbati. Sobrang na-appreciate ko. Sana moe episodes for us," ani Vivoree na hindi rin nakalimutang magpasalamat sa lahat ng kanyang mga tagahanga.

Sa ngayon ay nasa Bohol ang aktres kasama ang kanyang pamilya. Sa probinsiya nila pinili na manatili habang lockdown.

Narito ang pagdiriwang ng kaarawan ni Vivoree sa "We Rise Together." Simulang panoorin ang video sa markang 23:20 hanggang 27:25.

