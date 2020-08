Maymay, sumabak sa matinding hamon para sa bagong proyekto

MAYNILA -- Hindi maitago ni Maymay Entrata ang saya na maging parte ng digital project ng Star Cinema na "The Four Bad Boys and Me" na hango sa Wattpad.

"Sobrang na-excite ako noong unang sinabi sa akin na ako ang narrator. K-drama fan ako (at) sobrang tumatatak sa akin ang K-drama feels habang binabasa ko ang script," ani Maymay nitong Sabado sa ginawang virtual catch-up para sa nasabing digital lovecast.

Pag-amin ni Maymay, ibang hamon ang pinagdaanan niya para sa nasabing proyekto kung saan ginampanan niya ang karakter ng isang narrator at video jockey.

"Sobrang challenging, parang hindi ko ma-imagine na 'o ikaw ang cameraman, ikaw ang mag-aayos ng ilaw, ikaw mag-aayos ng shot, tapos mag-memorize.' Sabi ko, 'Okay po.' Pero pagnandoon ka na, hindi mo alam kung ano ang uunahin mo, audio ba, rolling, tapos ikaw ba ang clapper, ikaw pa ang magsasabi ng sequence... pero kasi ang gaan ng mga kasama ko si direk at lahat ng mga kasama ko. Sila ang nagsasabi na kaya mo 'yan. Kaya napabilis ag shoot namin," kuwento ni Maymay.



Aniya, dahil sa naranasan ay mas nakita niya na hindi biro ang ginagawa ng mga nagtatrabaho sa likod ng camera.

"Challenging siya at the same time kapag natapos mo 'yung shoot ay sobrang worth it kasi mas naa-appreciate mo ang cameraman, naa-appreciate mo ang nag-aayos ng ilaw, nage-edit ng videos, sobrang hirap pala. Hindi biro ang pasensiya na ibinibigay nila sa artista kaya blessed din ako na na-experience ko ang experience na ito kasi mas lalo ko silang na-appreciate dahil doon," dagdag ni Maymay.

Sa ilalim ng direksiyon ni Joel Ferrer, magsisimulang mapanood ang "The Four Bad Boys and Me" sa Agosto 27 sa YouTube channel at Facebook page ng Star Cinema.