Karla Estrada shares biggest challenge as a single mom

MANILA – Karla Estrada was only 19 years old when she had Daniel Padilla.

With her career as an actress also peaking at that time, Estrada confessed she had a lot going on in her mind right after she gave birth to her son.

Thankfully, her mother constantly reminded her which path to tread.

“Ang laking tulong sa akin nung nanay ko na kasama ko at that time. Kasi ang daming projects na nakapila dahil nagsa-start pa lang ako. Maaga din ako nag-artista. At 16, nag-aartista na ako. Pa-peak na rin 'yung career at the same time, ang tigas na rin ng ulo ko at that time,” she told in an interview on “I Feel U” Sunday.

“Siguro dahil sa ako lang 'yung nagwo-work for the family, ako din ang boss, walang makapagsabi sa akin kung ano ang tama at mali. Meron man, medyo matigas ang ulo kaya along the way meron akong pagkakamaling decisions na nagagawa,” she added.

According to Estrada, the biggest challenge she encountered back then was every time any of her children got sick.

“Kasi 'yung pera and material na bagay, nagagawan ko iyan ng paraan dahil nga meron tayong kakayanan kung paano kumita ng marangal,” she said.

Nonetheless, Estrada said being a single mother entailed many struggles along the way.

“Kung mahiwalay ka [sa partner mo at that time], ikaw na naman mag-isa di ba. Kahit naman meron akong kinakasama noon, hindi naman niya kailangan buhayin 'yung buong pamilya di ba?” she said.

“Buti na lang may support sa bawat mga ama, hindi naging masyadong mahirap para sa akin. Ang iniintindi ko na lang 'yung payables na bills every month,” she said.

When asked what she thinks is the greatest reward of being a mother to her four children, Estrada said: “Yung pagiging maayos ng pag-uugali ng mga anak ko. Kilala nila ang Diyos, may takot sila sa Diyos. 'Yung bago gumawa ng hindi maganda, mag-iisip muna dahil alam nilang may Diyos.”

Meanwhile, the “Magandang Buhay” host admitted she still sees herself getting married in the future.

“Oo naman sana. Pangarap din kasi ng mama ko iyan. She’s 76 already, wala pa siyang naikakasal na anak,” she said.

Estrada is currently in a relationship with Jam Ignacio.