'ReTox 2 Be Continued' is Yves Flores' dream for Gillian Vicencio

MANILA -- Yves Flores and Gillian Vicencio are now the lead stars of their own series "ReTox 2 Be Continued," a spinoff from the 2022 hit "2 Good 2 Be True," which starred Kathryn Bernardo and Daniel Padilla.

The new series now focuses on the love story of couple Red (Flores) and Tox (Vicencio).

"Dream ko ito para kay Gillian. Totoo, 'yun ang sinasabi ko sa kanya. Ako naman kasi sa dami na rin nang nagawa ko parang sabi ko kahit anong ibigay sa akin ay okay lang. Parang hindi ko rin naman hinihingi na maging superstar, pero sinasabi ko lagi na 'yung tumagal ka sa industriya, 'yun ang pinakamahirap. Gusto kong tumagal. Kaya ito, itong project na ito ay pangarap ko ito para kay Gillian," Flores said in an interview with ABS-CBN News on Tuesday at the sidelines of the media conference for "ReTox 2 Be Continued."

"Totoo po 'yon. Kasi sinasabi niya naman po 'yon sa akin kung ano ang gusto niyang mangyari sa career niya. Pero para sa akin po ay inuuna niya po ako sa ngayon. So thank you," Vicencio added.

In the media conference, Flores shared the story of their unexpected love team.

"Itong ReTox kasi hindi namin siya ini-expect parang wala siya sa script na ibinigay sa amin nung una, wala siya sa story. Tapos sa mga eksena kasi lagi kaming nagbabardagulan ni ReTox na wala sa script. Sa gitna ng first cycle sabi ni Direk Mae (Cruz Alviar) pag-love team ko kaya 'yung dalawa tapos ako parang 'Bakit?' Ako nagulat kasi ang tingin ko kay Gillian ay bata. Kasi ang tatangkad namin as in mama kaming tatlo, kami ni DJ (Padilla), ni Matt (Evans), tapos feeling ko may isang batang babae na kasama kami.

Tapos 'yun na sa tagal, parang mayroon silang nakikita na hindi namin nakikita sa screen. Tapso eventually na-realize namin na may something kapag napapanood namin, which is hindi naman namin nararamdaman o sinasadyang gawin 'yon," Flores said.

"ReTox 2 Be Continued" director Paco Sta. Maria also shared some of the things that the viewers can expect from the spinoff project.

"Parang hindi kami pwedeng lumaya kung what we've established kung sino si Red and Tox before. The same vibrant characters na funny, light ganyan. Pero we wanted to portray them in a deeper way. Gusto namin maipakita 'yung mas malalim pa. So dito mapapanood niyo na sila pa rin pero mas makikilala niyo pa sila," said Sta. Maria, who vouched for the two stars' chemistry on and off the camera.



Support from KathNiel

In the interview with ABS-CBN News, Vicencio and Flores saidt they also received encouragement and support from Bernardo and Padilla.

"May interview po kasi si Ate Kath na nakita ko na tinanong siya about us tapos sabi niya na kaya na nilang dalawa 'yon, alam na nila ang ginagawa nila. And I think, yeah, happy naman po sila rito sa ginawa namin," Vicencio said.

"Saka before pa naman na gawin namin itong 'ReTox 2 Be Continued' ay supportive sa amin ang KathNiel. Hindi lang KathNiel actually, buong team pati directors. So nung in-announce na may gagawin kami ni Gillian, ito nga parang tuwang-tuwa lahat," addee Flores, who also thanked the fans of Bernardo and Padilla.



Joining Vicencio and Flores in the series are Mercedes Cabral, Earl Ignacio, Migo Valid, and Kate Yalung.

"ReTox 2 Be Continued" aired its first episode on Tuesday, August 1, on ABS-CBN Entertainment's YouTube channel.