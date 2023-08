ICYMI: Regine-Ogie concert sa Qatar tagumpay

DOHA - Matapos ang higit isang dekada nagbalik sa Qatar ang nag-iisang Asia’s Songbird na si Regine Velasquez.

Bigay todo ang biritan para sa kanyang concert na ‘The Songbird Live in Doha’ na ginanap sa Al Gharafa sports club kamakailan. Iba rin ang saya ng Kapamilya star dahil sa init ng pagtanggap ng fans.

“Ang saya-saya ng audience, kaya kahit ilang beses ko nang kinanta yung songs, nag-iiba uli, nagkakaroon ng ibang energy,” sabi ni Regine.

Naging espesyal din ang naging concert ni Regine sa Doha dahil nakasama niya ang kanyang asawa, ang Kapamilya singer, songwriter, TV host at comedian na si Ogie Alcasid.

“Kasing init ng panahon ang kanilang pagtanggap kaya nakakatuwa kaya kahit medyo pagod kami nawawala yung pagod namin dahil sa energy ng audience," sabi ni Ogie.

Ramdam na ramdam nila ang naging suporta ng mahigit tatlong libong mga kababayan na sumabay at nakikanta sa kanilang hits.

Isang avid fan ni Regine ang dumayo pa mula Dubai, United Arab Emirates para mapanood ang concert ng kanyang iniidolo.

Kaya kahit naaksidente pa siya bago ang kanyang flight patungong Qatar, hindi ito naging hadlang para makarating siya sa concert ni Regine. Limang taon na kasi mula nang huli niyang nakita ang kanyang idolo.

“A day before the flight, naaksidente pa ako, dinala sa ospital, nag-undergo ng surgery, tinahi pero pinush ko pa rin kasi once in a lifetime na nandito sa Qatar si Ate,” kuwento ni Gemmabelle Brosas, fan ni Regine.

Inorganisa ang concert ni Regine ng Royal Sports and Events.

“Sana makabalik kami rito at sana mas marami pang OPM artist ang magpunta rito kasi dasurv talaga ng audience rito kasi iba, ibang klase,” sabi ni Ogie.

“Thank you, everyone, for coming, for singing, I hope you enjoyed (the show). Pero parang naman ano? I think the whole time they were singing, so thank you very much!” pasasalamat ni Regine.

