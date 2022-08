MAYNILA -- Sa nalalapit na pagtatapos ng sikat na serye na "FPJs Ang Probinsyano," nagpahatid ng kanilang pasasalamat ang mga bituin na sina Raymart Santiago at Shaina Magdayao.

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, prodyuser ng serye, iginiit ng dalawa na karangalan ang mapabilang sa nangungunang serye.

"Isang pribilehiyo na makasama rito at makasama sa hanay ng mga malaking artista sa industriya. Naging close na kami lahat rito, parang isang pamilya kami. Lahat ng eksena namin pinag-iisipan, kumbaga parang pilot episode ang mga eksena rito," ani Santiago.

"Three years and a half na ako rito. May isang eksena na hindi ko makakalimutan. Iba-block ni direk Coco (Martin), 'o dito ka direk Mike, ate Angel, ganito ang gagawin natin, parang flow ng istorya, o bahala na kayo gumawa ng sarili niyong lines.' Parang alam na namin ang character ng isa't isa. Siguro doon nag-work yung 'Ang Probinsyano' dahil sa in-embrace namin 'yung mga character namin dito at nakikita 'yon ng mga televiewer," dagdag na kuwento ni Santiago.

At tulad ni Santiago, isa ring karangalan para kay Magdayao ang mapabilang sa "Ang Probinsyano."

"To be part of the history sobrang laking honor nun. Lahat ng artista nagdarasal at nangangarap na mapabilang at makasama sa isang magandang proyekto na katulad ng 'FPJ's Ang Probinsyano.' ...'Yung dalawang linggo na dapat guesting ko naging dalawang taon. Dumating siya sa buhay ko during one of the lowest seasons... It's been an honor fighting alongside everyone para patuloy na mag-serve sa mga Pilipino," ani Magdayao.

Samantala, ibinahagi rin ng dalawa ang kanilang kuwento tungkol kay Martin.

"Ang gustong-gusto ni Coco lahat ng artista ay nandoon kasi doon siya nakakaisip ng script. Nandoon kami sa CIDG office, mag-uumpisa si Coco dito magbabato ng script, sasabihin mo ito, ito, ito. Gumawa ng 10 sequences sa 10 minuto. Nagpapasalamat din ako kay direk Coco at pina-experience niya sa akin ito," ani Santiago

"Direktor siya, creative, location manager, talent coordinator, dito ko yata nakita si Co na nag-bloom as a storyteller. I am just really proud of him and happy ako na he is very generous sa God-given talent niya," ani Magdayao.

Sa huli, nagpaabot ng kanilang pasasalamat at inananyayahan din nina Santiago at Magdayao ang mga manonood ng "Ang Probinsyano" na ngayon ay nasa huling dalawang linggo na.

Magtatapos ang "FPJ's Ang Probinsyano" sa Agosto 12 at papalitan naman ng "Mars Ravelo's Darna" sa Agosto 15.