MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Angelica Panganiban ang saya na magkaroon ng sarili niyang baby shower.

Sa kanyang post sa Instagram, inilabas ni Panganiban ang mga retrato na kuha sa baby shower para sa anak nila ng nobyong si Gregg Homan.

"Nangyari din sa buhay ko ang magkaro'n ng sariling baby shower. Napakasarap sa pakiramdam ang makasama ang mga pamilya, kaibigan at kapamilya na tunay na masaya at nakasuporta sa pinakamahalaga at pinaka-pinangarap kong papel sa buhay ko. Napakadami namang nagmamahal sa 'min," ani Panganiban.

Nagpasalamat din si Panganiban sa kanyang pamilya sa Star Magic na naghikayat sa kanya na magkaroon ng baby shower.

"Sa aking Star Magic family, sa pagkulit sa 'kin na masaya at kailangan ko ang baby shower sa life ko. SALAMAT sa pagbuo nito. Sa lahat ng nagpunta at nagpaabot ng pagmamahal. At s'yempre sa lahaaaat lahat ng bumuo para maging posible ang araw na ito," ani Panganiban.

Kabilang sa mga dumalo sa pagtitipon ay sina Anne Curtis, Angel Locsin, Agot Isidro, Maxene Magalona, Cherry Pie Picache, Antoinette Jadaone, Kean Cipriano at Chynna Ortaleza.

Nito lamang Hulyo, ipinagdiwang ni Panganban at nobyo nitong si Homan ang kanilang unang anibersaryo.