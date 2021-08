Julia Montes, pinamalas ang galing sa target shooting

MAYNILA -- Pinahanga ng aktres na si Julia Montes ang mga tagahanga sa galing niya sa target shooting.

Sa Instagram, isang video ang ibinahagi ni Montes kung saan kita ang kanyang pagsabak sa firing range.

"Never mess with the woman whose aim is better than her temper," ani Montes sa caption.

Sa ngayon ay pumalo na sa higit 750,000 ang nakapanood ng target shooting video ni Montes na umani na rin ng higit 2,000 komento na halos lahat ay papuri sa galing sa pagbaril ng aktres.

Nito lamang Biyernes, inanunsiyo na ng Dreamscape Entertainment ang muling pagsasama nina Montes at Coco Martin.

Si Martin ang napapabalitang nobyo 'di umano ni Montes na siyang pinakabagong leading lady ng aktor sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Matatandaang unang nagkasama ang dalawa noong 2012 sa seryeng "Walang Hanggang." Huling proyekto sa telebisyon na pinagsamahan ng dalawa ay ang "Wansapanataym's Yamishita's Treasures" noong 2015.



