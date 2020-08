Richard Gutierrez, Sarah Lahbati nag-honeymoon sa Batangas

Ilang buwan matapos ikasal, natuloy na rin ang honeymoon nina Richard Gutierrez at Sarah Lahbati sa isang resort sa Lipa City, Batangas.

Nagsimulang mag-post sa Instagram noong Biyernes ang dalawa ukol sa kanilang ilang araw umanong pananatili sa naturang resort.

"Honeymooners," sabi ni Lahbati sa caption ng isang post tampok ang retrato ng paghalik nila ni Gutierrez sa swimming pool.

"With you time stands still my love," sabi naman ni Gutierrez nang i-post ang parehong mga retrato sa kaniyang Instagram.

Ikinuwento rin ni Lahbati sa isang post na nag-meditate at nag-yoga rin silang mag-asawa sa naturang resort, at sumabak sa treatments tulad ng aqua deep tissue therapy.

Ibinunyag nina Gutierrez at Lahbati na ikinasal sila noong Marso 14, ilang araw matapos ang anunsiyong nagpasya silang i-postpone ang wedding dahil sa COVID-19 pandemic.

May dalawang anak na lalaki ang mag-asawa.