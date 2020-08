PANOORIN: 'How You Like That' dance cover ni Jane de Leon

Hindi nagpahuli ang aktres na si Jane de Leon sa pagsayaw ng sikat na choreography ng "How You Like That" ng Korean girl group na Blackpink.

Inilabas noong Biyernes ni De Leon sa kaniyang YouTube channel ang video ng sarili umano niyang bersyon ng "How You Like That."

Mistulang music video na rin ang ginawa ni De Leon dahil sa ilang beses na pagpapalit niya ng mga damit at set.

Kamakailan, kinilala ng Blackpink ang galing ng Kapamilya dancer na si AC Bonifacio nang magwagi ito sa "How You Like That" dance cover contest.

Nakatakdang maglabas ng full-length studio album ang Blackpink sa Oktubre.