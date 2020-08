Kapamilya heartthrobs hataw sa Hagibis hits sa 'ASAP'

Watch more in iWant or TFC.tv

Bago pa man nauso ang mga lokal at banyagang boy band, usong-uso na rin ang mga OPM boy group sa Pilipinas. At sa mga grupong ito, wala nang mas aastig, kikisig at suwabe pa kaysa sa Hagibis.

Sumikat simula noong late '70s ang Hagibis, na tinaguriang original na boy group ng bansa.

Kahit ilang dekada na mula nang mabuo ang grupo, nakatatak pa rin sa mga Pinoy ang kanilang mga kanta.

Bilang pagdiriwang ng "ASAP Natin 'To" sa OPM ngayong Linggo, humataw sa pagsayaw sina Enchong Dee, Joao Constancia, at Jin Macapagal sa mga kanta ng Hagibis.

Tampok sa dance number ng Kapamilya heartthrobs ang mga kantang "Ilagay Mo Kid" at "Katawan."