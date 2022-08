MAYNILA -- Naghatid ng kanilang pasasalamat sina Albert Martinez, Joel Torre at Agot Isidro sa programang "FPJ's Ang Probinsyano" at mga manonood nito.

Sa mga video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, ang prodyuser ng sikat na serye na pinagbibidahan ni Coco Martin, ibinahagi ng tatlong bituin ang kanilang kuwentong "Ang Probinsyano" na ngayon ay malapit nang magtapos.

"Masaya at malungkot. Masaya dahil sinusubaybayan ang 'Ang Probinsyano' ng mga artista na matagal na nawalan ng trabaho, nabigyan sila ng bagong break. ...Malungkot dahil 'yung mga taong nag-aabang gabi-gabi, mawawalan na sila ng mapapanood na inaabangan nila si Cardo every night. So siguro hindi lang ako ang nakakaramdam ng sadness kung hindi ang buong sambayanan na tumangkilik sa 'Ang Probinsyano," ani Martinez na gumanap bilang si Tomas Tuazon, isa sa pinakamatinding naging kalaban ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Martin).

Hindi rin makakalimutan ni Isidro ang karanasan na maging parte ng serye.

"Super, super proud na naging parte ako ng 'FPJ's Ang Probinsyano,' the longest-running and the most-watched for the past seven years. Hindi siya talaga natinag. ... I have worked with the best kailangan lumevel up ka sa galing ng mga kasama ko. Of course the legends, Tita Susan (Roces), Tito Eddie (Garcia). Nandoon na rin si Shamaine (Buencamino), si Joel, si Jaime Fabregas. Of course, nandoon sina Coco, si Arjo (Atayde) Albert (Martinez), si Belle (Mariano) na kasama ko siya as my daughter," ani Isidro na gumanap bilang Verna Tuazon ang asawa ni Tomas Tuazon.

Tulad ni Martinez, may lungkot din na nadarama si Torre sa pagtatapos ng "Ang Probinsyano. Matatandaang ginampanan ni Torre ang karakter ni Teddy Arevalo, ang biyenan ni Cardo.

"Siyempre malulungkot ka rin, mami-miss ng audience pero I am very happy na magtatapos ang 'Ang Probinsyano' still being number one. ... Nakaka-miss ito, mami-miss mo talaga. Na-miss ko rin ang samahan namin kasi naging close kami. Imagine five years kayong nagsasama, plus the audience. Huwag kayong mag-alala after this may mga bagong shows naman tayong ibibigay para sa inyo," ani Torre.



Ibinahagi rin nila ang kanilang kuwento na makasama ang bidang aktor ng serye na si Coco Martin.

"Coco, maraming-maraming salamat for giving me the opportunity to work with you sa 'Ang Probinsyano' at binigyan mo ako ng pagkakataon na mapaglaruan ang aking character at ang collaboration nating dalawa. Salamat sa mga natulungan mo na kasamahan natin sa industriya na nabigyan mo ng break para makapagsimula ulit," ani Martinez.

"To have seen him transition from a very good actor, to a very good director and to a visionary -- bow ako kay Coco. Ang galing niya. Parang he always wants to outdo what he's done which is a very commendable trait, especially as an actor and as a director. ... Coco, thank you for this series. Thank you for walang sawang pagbibigay ng kasiyahan, mga leksiyon, mga kailangang matutunan, hindi lang sa mga napapanood kung hindi sa iyong pakikitungo sa mga tao. Maraming-maraming salamat sa lahat ng opportunities, hindi lang sa akin kung hindi sa marami mong tinulungan along the way," dagdag naman ni Isidro.

Hirit naman ni Torre: "Cocs, ituloy mo lang 'yung ginagawa mo. Alam ko marami kang tinutulungan na mga artista, sa mga staff, sa mga crew, nakikibagay ka sa lahat ng mga tao and I wish you the best Coco. Keep up the winning streak. Napakasuwerte mong tao. Ang alam ko mabait ka sa ibang tao, kaya ang balik sa iyo ay sobra-sobra naman."

Maliban kina Martinez, Torre at Isidro, nagpaabot din ng kanilang pasasalamat ang iba pang naging parte ng serye na sina Bianca Manalo, PJ Endrinal at Marvin Yap.

Sa Agosto 12 ipapalabas ang huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano" na papalitan naman ng "Mars Ravelo's Darna" na magsisimula sa Agosto 15.