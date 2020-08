ALAMIN: Ilang aabangang palabas sa Kapamilya Online Live

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Inilunsad ngayong Sabado ang "Kapamilya Online Live" bilang pagtupad ng pangako ng ABS-CBN na gagawa sila ng paraan para maabot ang mga Kapamilya sa buong bansa.

Inilunsad ito sa bisa ng isang trade launch na dinaluhan ng Kapamilya stars at advertisers.

Ibinida ang mga bagong palabas gaya ng “Iba Yan” kung saan tampok si Angel Locson at “Paano Kita Mapasasalamatan” na pagbibidahan ni Judy Ann Santos-Agoncillo.

Mapapanood din ang mga teleserye at nakisali rin ang cast ng “Love Thy Woman”, “A Soldier’s Heart” at ang “FPJ’s Ang Probinsiyano” kasama sina Yassi Pressman at Richard Gutierrez.

“Panibagong yugto ng 'Ang Probinsyano' ito, may love story at action, exciting Ito sa mga manonood natin,” ani Gutierrez.

“Naku kailangan nyong abangan yan kung paano guguluhin ang samahang Cardo at Alyanna,” dagdag ni Pressman.

Maaalalang natigil sa pag-eere ang Kapamilya Network sa himpapawid kasabay ng pagpataw ng cease and desist order ng National Telecommunications Commission kasunod ng pagpaso ng prangkisa ng ABS-CBN.

Nito lamang Hulyo, bumoto ang nasa 70 kongresista pabor sa pagpatay sa prangkisa ng network.

Ang inaabangang bagong serye na “Ang Sa Iyo Ay Akin” kung saan tampok sina Jodi Santa Maria, Iza Calzado, Sam Milby, at Maricel Soriano ay handa na rin.

"Our story is about friendship, marriage and revenge and forgiveness all rolled into one. I'm proud to say na ‘Ang Sa Iyo ay Akin’ ang original content na eere fully on digital,” ani Santa Maria.

Nagtapos na ang online trade launch kasama ang OPM legends na sina Gary Valenciano, Zsa Zsa Padilla, at mag-asawang Ogie at Regine Velasquez-Alcasid.

Ayon kay Valenciano, may ginagawa siyang kanta para sa pamunuan at buong pamilya ng ABS-CBN.

Mapapanood nang libre ang mga shows live sa ABS-CBN sa Facebook, YouTube, at iWant simula ngayong Sabado.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News