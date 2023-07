MAYNILA -- Nagsama-sama ang ilan sa mga dating bituin ng "Goin' Bulilit" na sina Nash Aguas, Sharlene San Pedro, Igi Boy Flores, CJ Navato at Eliza Pineda.

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, ibinahagi ng limang bituin ang halaga at mga hindi nila makakalimutang karanasan bilang bahagi ng "Goin Bulilit."

"Sobrang laking bagay po. Kasi parang sila ang naging kaklase ko kasi hindi ako nakapag-aral noon. So parang na-miss out ko 'yung childhood na naglalaro sa labas. Pero dahil nasa 'Goin' Bulilit' ako, parang nakahanap ako ng instant kapatid, mga kaibigan, ganyan," ani San Pedro, 24, na mula sa Batch 7 ng "Goin' Bulilit."

"Tama si Sharlene. Kasi mostly sa amin po nung time na 'yon ay homeschool kasi sunod-sunod na taping at hindi ma-balance 'yung schedule. Kung 'yung sa iba sinasabi 'ang saya nung time na elementary days, high school days' kami ang saya nung time na nasa 'Goin' Bulilit' kami," ani Aguas, 24, na mula rin sa Batch 7.

Ibinahagi rin ng mga dating "Bulilit" kids ang mga nakakatuwang kuwento nila noon.

Pag-amin ni Navato, 26, mula sa Batch 5, na naging crush niya noon si Pineda.

"Naiinggit ako lagi kay John (Manalo) kasi siya 'yung dating ka-love team ni Eliza, tapos ako si Kiray (Celis) talaga all the time, joke lang, joke lang nagpapasaya lang ako. ... Hindi po masama ang loob ko, I love you RayKi (Celis) kung nanonood ka," ani Navato.

Inamin din ni Flores, 28, mula sa Batch 6, na naangasan siya noon kay Aguas.

"Hindi nila alam nung time na naggo-'Goin' Bulilit' kami hindi ganun katindi ang bond namin kasi siyempre may age gap kami. Pero siyempre nung tumanda kami doon na-develop ang relationship namin at nag-mature na rin na kami at parehas na kami ng iniisip," ani Flores.

"Dati po kasi talaga mahiyain ako nung nakasama ko sila siymepre ang kukulit nila. So parang ako ay makikisali ba ako, baka ma-OP ako ganyan. Pero nung tumagal na po ayon nakikisali na ako sa kanila, naglalaro ako sa hallway tapos palagi kaming napapagalitan," pag-alala naman ni Pineda, 27, na mula sa Batch 3.

Para sa mga dating "Bulilit" kids, marami silang natutunan sa pagiging parte nila na programa. Maliban sa disiplina, nakatulong din ito pagdating sa pag-develop ng kanilang social skills dahil sa natutunan nilang makipagkaibigan at makisama sa mga taong nakakasama nila sa trabaho.

Anila, ang mga aral na natutunan nila sa "Goin' Bulilit" ay nadala rin nila sa kanilang paglaki at mga ginagawa ngayon.

Sa ngayon, hindi man madalas magkita ay nanatili ang pagkakaibigan ng ilan sa mga dating "Goin' Bulilit" kids. Anila, suportado nila ang tagumpay ng bawat isa sa kanila.

Matatandaang 2005 nang magsimula ang kiddie gag show na "Goin' Bulilit" at matapos nga ang halos 14 na taon sa ere, tuluyang nagtapos ang programa Agosto 4, 2019.