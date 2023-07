Andrea Brillantes signs new contract with ABS-CBN

ABS-CBN PR

MANILA — Young actress Andrea Brillantes remains a Kapamilya after she signed a new contract with ABS-CBN, Star Magic revealed Monday.

Brillantes shared that staying with ABS-CBN means staying with family.

"Nandito lahat ng kaibigan ko, nandito 'yung pamilya ko, lahat sila. Lumaki na ako dito kumbaga kasal na ako sa kanila, bakit ko sila hihiwalayan? At excited pa po ako sa binibigay nilang mga projects sa akin at alam ko baby pa ako pero nakikita ko rin na nag-grow 'yung ABS-CBN," the actress said.

"Ang daming changes, ang daming mga bago, ang daming mga new approach so, nae-excite din ako. Kapag wala kasing problema, walang dahilan para umalis, at wala akong problema sa ABS-CBN," she added.

Brillantes thanked her fans for seeing her potential since she started as a child star.

"Ngayon gusto ko naman magpasalamat sa fans ko dahil kahit gaano ako maghirap, sa totoo lang, hindi ko mararating ‘to kung wala kayo. Kung hindi kayo nagkagusto sa 'kin noon sa 'Goin’ Bulilit,'" Brillantes said.

"Kung hindi kayo naniwala sa akin at nakita 'yung potensyal ko at kung hindi n'yo ako pinaglaban sa lahat ng bashers or kung ano man issue ang dumating, thank you at pinili n'yo pa rin na ako ang maging idol n'yo," she added.

She also expressed her gratitude to her family for their support.

"(Salamat) sa family ko for making me so strong, for making me who I am today. Thank you to my Mama, thank you to my sister. Specially, sa dalawang babae na ‘yun sa buhay ko kasi sila actually 'yung parang manager ko sa bahay," she said.

"Lagi kaming may family meeting pagdating sa career ko kaya maraming salamat. Kahit minsan ang tigas-tigas ng ulo ng anak ninyo at kapatid ninyo nand'yan kayo. And sa buong family ko at sa friends ko, maraming salamat sa inyong lahat."