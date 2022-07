Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Nagpasalamat ang SB19 member na si Felip o mas kilala bilang Ken, sa pagtungtong ng kaniyang solo song na "Bulan" sa isang Grammy feature series.

Matapos ang kaniyang performance sa "ASAP Natin 'To" stage ngayong Linggo, sinabi ni Felip na hindi masasama sa Grammy digital series na “Global Spin” ang kaniyang awit kung wala ang suporta ng mga fans ng kanilang grupo.

"I wanna thank my fans for supporting me. Thank you for supporting Bulan. And I’m really excited to share, to create more music with you, guys. I hope nandiyan kayo parati para suportahan ako," ani Felip.

"Sobrang overwhelming po kasi hindi ko magagawa ‘yun without them, and sobrang liit ko lang as an artist. But hindi naging imposible ‘yun para makapasok ako. Malaki pasasalamat ko sa kanila (fans) and especially kay God. Thank you so much po," dagdag pa niya.

Pangako ni Felip na makakasama pa niya ang mga A'Tin sa paglikha ng bagong musika sa hinaharap.

"Sobrang laki po ng pasasalamat namin. And you know that we love you so much. And everything you do, even if it’s small, kahit anuman ‘yan, we always appreciate it. Thank you so much from the bottom of our hearts," aniya.

