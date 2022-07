Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Binisita ni Donny Pangilinan ang kanyang fan para sa audition nito sa "Idol Philippines" sa Sunday episode ng singing competition.

"Nandito lang ako para suportahan ka. Andyan lang ako sa sulok habang kumakanta ka. Thank you so much for your support," sinabi ni Pangilinan sa 16 anyos na contestant na si Asha Trinidad.

Nakakuha naman ng golden ticket si Trinidad sa kanyang rendition ng "Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin" ni Angeline Quinto.

Samantala, nakalusot sa group round sina Esay Belanio, Jarea Ifurung, at Delly Cuales, awit ang "Out" ni Fana at natanggal naman sina Trinidad at Yuri Javier.

Pasok din sa susunod na round sina EJ Ballebar, Alnie Caparosa, Hanzel Lax, Justin Ortega, at Isaac Zamudio sa huni ng "Muli" ni Bugon Drilon.

Mapapanood ang "Idol Philippines" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A2Z tuwing Sabado at Linggo 7:00 ng gabi at sa TV5 ng 8:30 ng gabi tuwing Sabado at 9:00 ng gabi tuwing Linggo.