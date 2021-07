‘Everything is magical’: Erin Ocampo ipinakilala ang Nigerian boyfriend na si Henry Iloka

Matapos madawit sa hiwalayang Aljur Abrenica at Kylie Padilla, ginulat ni Erin Ocampo ang mge netizen nang ipakilala sa isang social media post ang nobyo nitong si Henry Iloka na isang Nigerian basketball player sa bansa.

Sa kaniyang Instagram account, sumulat nang nakakaantig na mensahe si Ocampo para kay Iloka na nagpapasalamat sa kabutihan at pagmamahal nito sa kaniya.

“These words are not enough to let you know the immense feeling that I have for you. Ever since I have met you, I have experienced the moments of paradise. Everything is so magical,” ani Ocampo sa caption.

Dagdag pa ng aktres, ang boyfriend umano ang nagbalik ng sigla sa kaniyang buhay na matagal niyang hinanap noon.

“In your company, I feel so blessed, secured and happy and I wish to spend every moment with you. I am grateful for everything that we have,” saad pa ni Ocampo.

“It's sad to say goodbye again after a week of vacation with you, but I know we'll see each other again soon. Thank you for being you Babe, I love you so much.”

Naglalaro ang 6’11 center na si Iloka para sa koponan ng McDavid-La Salle Araneta sa PBA D-League.

Dating miyembro ng grupong GirlTrends ng “It’s Showtime” si Ocampo.

Nagkaroon ito ng relasyon noon sa singer na si Michael Pangilinan at nabiyayaan ng isang anak.

