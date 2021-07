Alex gumawa ng ‘Four Sisters and a Wedding' parody sa ika-4 taon sa vlogging

Screenshot mula sa vlog ni Alex Gonzaga]

Sa pagdiriwang ng ika-4 na taong anibersaryo ng kaniyang vlog, inilabas ng aktres na si Alex Gonzaga ang puno ng katatawanan at kalokohan na parody ng sikat na pelikula ng kaniyang ate na si Toni na “Four Sisters and a Wedding.”

Binigyang-buhay muli ni Gonzaga ang sikat ng pamilya Salazar sa kaniyang bagong vlog ngunit iniba niya ito nang kaunti, at tinawag na “Four Sisters and a Welding” tampok ang “Kaazar family.”

Ginampanan ng aktres ang karakter ni Toni (Teddie) at tinawag ang sarili na Cheddie Kaazar. Kasama rin niya sina Donnalyn Bartolome (Boobie Kaazar) na gumanap bilang si Bea Alonzo (Bobbie), at Zeinab Harake (Chalex Kaazar) na siyang umarte bilang Angel Locsin (Alex).

Si Michelle Dy (Gabbit) naman ang nagsilbing Shaina Magdayao (Gabbie) sa magkakapatid na Kaazar. Sumali rin sa parody ang mga kaanak ni Alex, lalo na si Mommy Pinty na siyang gumanap bilang si Coney Reyes (Grace).

Ginaya ng apat na vloggers ang ilang mga eksena na tumatak sa manonood, kagaya na lamang ng pagsisinungaling ni Cheddie na may teacher’s conference siya sa Spain at Boobie na nasa New York nagtatrabaho.

Ngunit imbes na kasal ang dahilan nang muling pagkikita ng magkakapatid na Kaazar, naging welding ang rason ng pag-uwi nila.

Gumawa rin sila ng sariling bersyon ng charades ng magkakapatid kung saan pinalitan nila ang parinigan nina Alex at Bobbie nang patama sa mga naging isyu ng mga vloggers.

Katulad na lamang ng viral na “Last to Leave the Pool challenge” ni Bartolome sa kaniyang YouTube channel at pagbabalik niya ng gamit sa kaniyang ex-boyfriend.

Sinagot naman ni Gonzaga ang isyu na DDS siya: “Uy dinner lang ’yun. Wala ’yun.”

Highlight ng parody ay ang “Ma, I’m sorry” na eksena noon ni Toni sa pelikula. Sa ginawa ni Alex, bigla siyang napalitan mismo ni Toni na literal na inulit ang mga kataga habang umiiyak sa harapan ni Mommy Pinty.

Biro namang pumasok si Alex at sinabing hindi ito ang orihinal na eksena at humirit pang hindi na matutuloy ang reunion ng Salazar sisters.

“Uy di ito ’yung original. Parody lang ’to. Hindi nyo na magagawa ’yung reunion lumipat na ’yung kapatid mo,” hirit ni Alex.

Sa huli, nagkaroon pa ng partisipasyon si Locsin na pinanood ang parody at sinabi ang kaniyang sikat na linyang: “chararat.”

Noong nakaraang linggo, pumalo na sa 1 bilyong views ang mga video ni Gonzaga sa YouTube channel nito kasabay nang pagkakaroon ng 11 million subscribers.

