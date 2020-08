PANOORIN: Plano ni Lito na agawin si Alyana, sinimulan na sa 'Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Magsisimula na ang mas maiinit na tagpo sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" sa pagtanggap ng bidang karakter nito na si Cardo Dalisay (Coco Martin) sa alok na trabaho ni Lito (Richard Gutierrez).

Nitong Huwebes, nagdesisyon na si Cardo at mga kasamahan nito na magtrabaho na para kay Lito. Ang hindi alam ni Cardo, ito ang simula ng plano ni Lito para makuha sa kanya si Alyana (Yassi Pressman).

Bago naman ang pakikipagkita muli nina Cardo at Alyana kay Lito, muli na namang pinakilig ng mag-asawang karakter ang mga manonood sa palitan nila ng matatamis na mga salita.

"Wala nang gaganda sa mata ko kung hindi ikaw lang, ganoon kita kamahal," ani Cardo kay Alyana.

"Binola na naman ako ng asawa ko kaya napakasuwerte ko sa iyo," ani Alyana.

"Yun lang naman ang kaya kong ibigay sa iyo. Wala naman akong yaman na katulad ng kay Lito," hirit ni Cardo.

"Mahal, ano ka ba? Pagmamahal mo pa lang sapat na," sagot naman ni Alyana.

Narito ang nakakakilig na tagpo sa "FPJ's Ang Probinsyano."

Watch more in iWant or TFC.tv