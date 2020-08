Pangunahing karakter sa 'Love Thy Woman,' nagpaalam na

MAYNILA -- Nagpaalam na ang karakter ni Christopher de Leon sa sikat na serye ng ABS-CBN na "Love Thy Woman."

Nitong Huwebes, pagkatapos na gawin ang kanyang last will o huling testamento, namatay ang karakter ni Christopher na si Adam Wong nang barilin ito ng hindi pa nakikilalang suspek.

Sa pagkawala ni Adam, magsisimula naman ang mas matinding banggaan sa pagitan ng mag-inang sina Lucy (Eula Valdez) at Dana (Yam Concepcion) at Jia (Kim Chiu) at Kai (Sunshine Cruz).

Napapanood mula Lunes hanggang Biyernes ang "Love Thy Woman" sa iWant at Kapamilya Channel.

Simula naman sa Lunes, Agosto 3, mapapapanood na rin ang serye sa YouTube at Facebook sa paglulunsad ng Kapamilya Online Live.