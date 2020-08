K Brosas, sinumbong ang kanyang basher sa employer nito

MAYNILA -- Tinuruan ng leksiyon ni K Brosas ang isa sa kanyang mga basher.

Sa Twitter, ibinahagi ni K na sa kanyang Facebook fan page ay nakatanggap siya ng pagmumura mula sa isang netizen.

Ani K, hindi niya sinagot ang nasabing basher pero agad niyang kinontak ang employer nito para aniya ay magsampa ng kaso.

Share ko Lang, SA fb fan page ko May isang basher na pimagmumura ako Mula puyo Hanggang talampakan at o.a SA laswa NG msg.. Di ako sumagot. Naka public sha w/ complete info. Tinawagan ko yung employer. Compirm. Sabi ko file ako kaso. naloka! Award! Yun lang. Habanaysdey ☺️😘

Aniya, dahil sa nangyari ay nag-deactivate ng account ang kanyang basher.

Update Lang since sumabog pala yung Tweet ko about SA basher SA FB na sinumbong ko SA employer.. nag deactivate na sha, May naka basa ata na iba na nasa “line up” ko kaya May nag deactivate na din lol, pero buti na Save ko hihi so araw araw isa isa kayo saken. Tapang nyo eh! 😜

Nitong Huwebes, ibinalita ni K na nakatanggap naman siya ng isang e-mail mula sa isang employer.

Good morning! Habang nagluluto ng afritada, naka recieve ako NG e-mail na “we don’t tolerate that kind of behavior mam, we will take necessary action etc” .. Habanaysdey. 😘