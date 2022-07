Barbie Imperial itinangging nagpaayos ng dibdib, ilong

Mula sa vlog ni Barbie Imperial

MAYNILA – Pinabulaanan ng aktres na si Barbie Imperial na dumaan ito sa pagpaparetoke ng kaniyang katawan.

Sa kaniyang vlog na “Most Savage Questions,” unang sinagot ni Imperial ang katanungan kung nagpadagdag ba ito ng dibdib at nagpaayos ng kaniyang ilong.

“‘Yung ilong ko, hindi po ako nagpaayos ng ilong. Totoo po ‘yan. ‘Yung boobs ko naman, hindi ko rin pinaayos ‘to. Kasi kung pinaayos ko ‘to guys, sana pinapantay ko, 'di ba?” natatawang hirit ni Imperial.

Ngunit nilinaw din ng aktres na wala siyang problema sa mga sumasailalim sa retoke lalo pa’t para ito sa kanilang kumpiyansa.

“First of all, I have nothing against dun sa mga nagpapa-enhance ng mga katawan nila. Kasi syempre, gusto nilang maging mas confident eh,” ani Imperial.

Dagdag pa niya, hindi na dapat pinakikialaman pa ng mga tao ang mga ganitong bagay dahil hindi rin naman nila pera ang ginamit dito.

Sa nasabing vlog din inamin ni Imperial na nasaktan ito sa hiwalayan nila ni Diego Loyzaga.

“Minsan mo lang mapi-feel ‘yung, akala mo siya na talaga. May mga usap-usapan na kayo na, ‘Saan tayo titira?’ Ilang anak. May conversations na kayo about getting married, kung saan kayo titira, mga plans niyo sa buhay. Kay Diego ko lang na-experience ‘yun,” ayon sa aktres.

Nitong Pebrero, kinumpirma nina Loyzaga at Imperial na naghiwalay na sila.