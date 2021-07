Ivana Alawi may hirit sa mga tumatawag sa kaniyang ‘retokada’ at ‘bold star’

Screenshot mula sa vlog ni Ivana Alawi

Hindi pinalagpas ng aktres at vlogger na si Ivana Alawi ang mga negatibong komentong natatanggap niya sa social media katulad na lamang na ‘di umano’y pagpapagawa nito ng ilong at pagiging "bold star".

Sa kaniyang bagong vlog na “Reading Mean Comments”, isa-isang sinagot ni Alawi pati ng kapatid nitong si Mona ang mga banat sa kanila.

Kasama sa sinagot ng aktres ang sinabi ng isang netizen na minsan nakita niya ito noon si Ivana sa ABS-CBN Compound na pango pa ang ilong at sira-sira ang ngipin.

“Pango pa rin ako. Hindi ako natatangusan talaga sa ilong ko,” saad ng aktres.

Ngunit pinabulaanan nito na sira-sira ang kaniyang ngipin at kinuwestyon din ang pagkakakita sa kaniya sa ABS-CBN dahil bago pa lamang umano ito sa network.

“Bago lang po ako sa ABS. Sira ipin ko? Nagtu-toothbrush ako twice a day tsaka nagpapadentista. Mainggit ka,” natatawang bwelta ni Alawi.

Sa isa pang komento, tinawag na bold star ng isang netizen ang aktres, bagay na itinanggi nito dahil kahit papaano’y may itinitira pa rin umano siyang kasuotan.

Dagdag pa ni Alawi, masaya siya sa kaniyang pagsusuot ng bikini at kung para rito ay bold star ito, wala na raw siyang magagawa.

“Mahal kaya ng damit. Ang hirap kaya bumili at maglalaba pa ko. Nagpapakita lang ako ng puwet tsaka ng bra. Naka-panty at bra ako. Hindi ako naghuhubad ng panty at bra. Masaya lang ako magbikini,” saad ni Ivana.

“Iba yung naghubad ka talaga, or nag-bold ka, or nagpakita ng tsuk. Yun ang bold star sa akin. Kung ang pagsu-swimsuit ko ay bold star, eh di bold star sa iyo.”

May nagsasabi rin sa aktres na kaya lamang ito maganda ay dahil sa makeup pero pagbibida ni Alawi madalas siyang walang kolorete sa mukha kapag gumagawa ng vlog.

“Tingin mo pangit ako pag walang makeup? Lagi naman ako nagba-vlog na walang makeup because I love myself. Kung ito pangit sa 'yo, okay. Wala akong paki talaga. Hindi ko sinabi na maganda ako. Clinaim ko ba na maganda ako?” hirit ni Alawi.

Umabot na sa higit 13.6 milyon ang subscribers ni Alawi sa YouTube.

