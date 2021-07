Inigo Pascual, bumili ng farm sa Rizal

MAYNILA -- Tinupad ng mang-aawit at aktor na si Inigo Pascual ang pangarap na magkaroon ng sariling farm.

Sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, nagbahagi si Inigo tungkol sa farm na nabili niya noong Nobyembre sa Rizal para sa kanyang lolo.

Watch more on iWantTFC

Tinupad din ni Inigo ang pangarap na magkaroon ng sariling mga kabayo. Mayroon din aniya silang inaalagaang mga baboy at baka.



"I've always wanted to have horses. I've always wanted to learn how to ride horses by myself and to even have my own farm. Parang sobrang pangarap ko talaga 'yon bata pa lang ako. And also to have my lolo here with me and makita siya na sobrang excited to be there," ani Inigo.

Giit ni Inigo, iba ang pakiramdam tuwing nasa farm siya lalo't malapit siya sa kalikasan.

"Ako kasi I've always love nature. Parang doon ako kumakalma, doon ko nakakalimutan ang stress, ang problema. Hilig ko lang talaga bata pa ako, hilig ko sa bundok, hilig ko mag-hike, magpunta sa beach. So anything nature-related eh 'yon ang trip ko na gawin on my spare time," ani Inigo.



Bumisita si Inigo sa pang-umagang programa ng ABS-CBN para anyayahan ang mga manonood na suportahan ang kanyang bagong album na "Options."

Kasama sa mga nag-produce ng mga kanta sa album ang Amerikanong si Bernard "Harv" Harvey, na nag-produce din ng mga kanta para kay Justin Bieber, at si Tarsier Records founder DJ Moophs.

Samantala, sinorpresa si Inigo ng kanyang kaibigan na si KZ Tandingan para magbigay suporta sa kanya.

Watch more on iWantTFC

"I am thankful for the friendship and I'm thankful as an artist na you are doing this kahit wala kang blueprint na pina-follow. You are trying to embark on a journey na walang blueprint, na hindi mo alam kung ano ang mangyayari. Walang magsasabi sa iyo na ito ang gawin mo, ito ang tama. Ginagawa mo lang ito. You are taking a huge risk and that's gonna make it less hard for artists like us na sundan ang yapak mo kasi binuksan mo na ang pinto dadaan na lang kami," ani Tandingan kay Inigo.

Nagpasalamat naman si Inigo kay Tandingan na aniya ay laging nandiyan para sa kanya bilang kaibigan.

"Sobrang fan na fan ako ni Ate KZ. To say that I'm friends with her or I have someone like her in my life sobrang blessing sa akin 'yon. And I also promise that I will be there for you as much as a I can. Sobra akong nagpapasalamat kay Ate KZ. She reminds me everyday that all this success, all these achivements it doesn't define who you are it's what inside that matters the most," ani Inigo.

Related video:

Watch more on iWantTFC