Bakit hindi aktibo si Daniel Padilla sa social media

“Sana lang maging responsable tayo.”

Ito ang hiling ng aktor na si Daniel Padilla sa gitna ng pagkakahumaling ng maraming tao, lalo na ang mga Pilipino, sa paggamit ng social media.

Sa kaniyang panayam kay Boy Abunda, inamin ni Padilla na hindi talaga siya gaanong interesado sa paggamit ng social media lalo na sa kaniyang telepono.

Aniya, paminsan-minsan lamang ito maglabas ng update sa kaniyang Instagram account ngunit hindi ito tulad ng iba na kaya magbabad sa paggamit ng iba’t ibang apps.

“I post sa Instagram just to update them [fans]. Minsan napapatagal, pero I post siyempre. Nakakahiya rin naman sa kanila dahil baka cannot be found na naman ako,” ani Padilla.

Hanga umano siya sa nobyang si Kathryn Bernardo dahil kaya nitong ibalanse ang paggamit ng social media sa kaniyang buhay -- bagay na hindi niya kayang gawin.

“Si Kathryn ang pinakamagandang example, kung paano siya magtrabaho, the ethics... natural na natural. Sa akin, it’s not natural. Hindi ko kaya, nahihirapan ako. Pero sa iba ko na lang siya ginagawa. 'Yung mga streaming, hindi ko talaga kaya,” paliwanag ng aktor.

Nagbigay din ng personal na saloobin si Padilla sa tila pagturing na realidad ng maraming tao sa nakikita sa social media na aniya maaaring isa sa mga dahilan kung bakit may ilang dumaraan sa mental health na problema.

“For me, because it's too much information for us. May mga bagay tayo na nakikita, nababasa, na sa totoong buhay, hindi na dapat natin ito alam,” saad ng aktor.

Ito rin aniya ang dahilan kung bakit mas masaya balikan ang nakaraan tulad na lamang ng 1950s matapos ang World War II kung saan wala pang cellphone at harapang pag-uusap ang madalas na gamitin ng tao.

Ngunit aminado rin ito na mahirap na ngayon ang face-to-face na pag-uusap lalo pa’t may pandemya kaya sana lamang ay maging responsable ang paggamit ng social media.

Pinapurihan din ng aktor ang sinabi noon ng basketbolistang si Kobe Paras na sana ay maalis na ang bilang ng mga like at followers sa social media.

“Sinabi ‘yan ni Kobe Paras, ang galing ni Kobe Paras... Sinabi niya na sana sa Instagram o anumang social media platforms, sana alisin na 'yung bilang ng likes. Pangalawa, the counts of your followers. Kapag inalis mo kasi ‘yon, magbabago rin ang tema ng lahat. Mag-iiba,” pahayag nito.

Sa nasabing panayam din, ibinahagi ni Padilla ang teleserye at pelikulang ginagawa kasama si Bernardo.

