Mula sa Instagram ni Madam Inutz

MAYNILA – Hindi maikakaila ang kasiyahan ng dating “Pinoy Big Brother” housemate at komedyante na si Madam Inutz o Daisy Lopez sa totoong buhay sa inialok sa kaniyang pagpapaganda.

Sa kaniyang inilabas na vlog, ibinahagi ni Lopez ang pagsailalim niya sa rhinoplasty surgery upang patangusin ang kaniyang ilong.

Ayon sa kaniya, libreng inalok ng kaniyang ineendorsong aesthetic at wellness center ang pagpaparetoke kaya naman mabilis itong pumayag.

“So why not 'di ba! Hindi maglalabas si Madam Inutz ng daang daang libo para lang sa ilong ko,” natatawang saad ni Madam Inutz.

Sa simula nang kaniyang vlog, nilinaw ni Lopez na pampadagdag kumpiyansa lamang ang pagpapaayos ng mukha at hindi dahil sa hindi ito nakukuntento sa mayroon siya.

“'Wag niyong mamasamain 'yung mga taong gustong magpaayos ng kanilang mga itsura. Siyempre dagdag confidence din. Hindi naman porke't nagpagawa ka is hindi ka na kuntento sa kung ano man ang meron ka,” paliwanag niya.

Aniya, malaking bagay sa kaniya na isaayos ang itsura lalo pa’t nagsisimula na siyang magtrabaho sa showbiz.

“Siyempre bilang public figure ka na, bilang kilala ka na, nandun na rin 'yung kailangan mo na ring magpaganda at i-upgrade 'yung sarili mo, 'di ba. The more na maganda ka, the more na offer na darating sa 'yo,” dagdag nito.

Inamin din niyang matagal na niyang pangarap na makapagpagawa ng ilong, lalo na noong nagtatrabaho pa siya abroad.

Gusto umano niyang magmukhang bata ang kaniyang itsura dahil aminado itong tumatanda na rin.

Unang nakilala si Lopez bilang viral online seller dahil sa kaniyang nakakatawang hirit sa mga netizen na nanonood lamang ng kaniyang livestream ngunit hindi bumibili.

Kalauna’y naging bahagi itong “Pinoy Big Brother Kumunity Season 10” para sa celebrity edition kung saan nakapasok pa ito sa Top 5.