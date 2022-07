MAYNILA -- Isang karangalan para sa kina Joseph Marco at Geoff Eigenmann ang maging bahagi ng "FPJ's Ang Probinsyano" na pinagbibidahan ni Coco Martin.

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, prodyuser ng serye, ibinahagi nina Marco at Eigenmann ang kanilang kuwentong "Ang Probinsyano."

"Isa itong pangarap na nagkatotoo. I know it's going to be part of history," pauna ni Marco.

"Lahat ng mga artista dito ay magagaling. I am thankful and grateful na tinanggap ko ang challenge na ito kasi marami talaga akong natutunan hindi lang bilang isang artista kung hindi bilang isang tao rin," dagdag ni Marco na nagpasalamat din sa bida at isa sa mga direktor ng programa na si Martin.

"Thankful ako na nakilala ko ang isang Coco Martin. Mabibilib ka talaga sa kanya, napakabait, napakagalante. Naiisip niya ang pangkalahatan, kumbaga kung ano ang ikakaganda ng buong show. I look up to him so much," ani Marco.

"Nung bumalik ako sa ABS-CBN sinasabi nila, 'o kukunin ka ng 'Ang Probinsyano' sure 'yan kasi a lot of my family members naging parte na ng palabas na ito. My dad is still part of it. ...'Yung first week ko hindi ko makakalimutan, unang sabak pa lang action with the whole cast. It's the pagsasama all throughout na lahat tayo towards the same goal. Na lahat tayo ay gustong pagandahin yung show. Lahat will be taken into heart and not forgotten," ani naman ni Eigenmann na nagbahagi rin tungkol kay Martin.

"When Coco is in the zone, everybody just stops, the whole world stops, the whole set stops. Just listen to what he's saying and all the energy comes from him," dagdag ni Eigenmann.

Maliban kina Marco at Eigenmann nagpaabot din ng kanilang pasasalamat sa programa at sa mga manonood sina John Medina, Sancho delas Alas, Marc Solis, at Jay Gonzaga.

"Isang karangalan, of course, na maging parte ng teleseryeng ito. ... Pitong taon ng buhay ko nasa 'Probinsyano' napakaraming journey," ani Medina.

"Para kang nakikipagtrabaho or nakikipaglaro sa isang dream team. ...Itong mga taong ito ang dami nilang naibigay, ang dami nilang naituro sa iyo. Kung mayroon sanang forever bakit hindi? " ayon naman kay delas Alas.

"Wala na po akong ibang masasabi kung hindi sobrang grateful and thankful po ako. ...Hindi lang ito basta trabaho, pamilya na. " ani Solis.

"Malaki ang pasasalamat ko sa Panginoong Diyos na hanggang ngayon ay nandito pa ako. ...'Yung journey na 'yon alam niyo ba as an actor in-embrace ko siya," ani Gonzaga.

Ibinahagi rin ng mga aktor kung paano makasama si Martin.

"Isa lang ang masasabi ko sa kanya, isang mabuting tao," ani Medina.

"Nakita ko ang isang Coco Martin outside the camera, parang kuya," ayon naman kay Gonzaga.

Para naman kay Solis: "One hundred percent siya as a friend, 100% siya as a director."

"Kahit na nung nagka-pandemic, handa pa rin siyang maging Cardo para sa mga viewer. Kami rin nai-imbibe namin 'yon na sige handa rin kami io-offer namin, ibibigay namin lahat, sasamahin ka namin," kuwento naman ni delas Alas.

Sa Agosto 12, nakatakda ang huling episode ng "FPJ's Ang Probinsyano," na papalitan ng "Mars Ravelo's Darna" simula Agosto 15.