MOR Entertainment at MYX Radio, nasa ABS-CBN Radio Service app na

MAYNILA -- Maliban sa balita at serbisyo publiko, maririnig na rin ng mga Pilipino ang kanilang mga paboritong awitin sa ABS-CBN Radio Service app.

Ang MOR Entertainment at MYX Radio ay parte na ngayon ng ABS-CBN Radio Service app kung saan napapakinggan ang TeleRadyo at ABS-CBN News Channel (ANC), at piling podcasts ng ABS-CBN News.



Kamakailan lang idinagdag ang MOR Entertainment at MYX Radio sa mga live stream sa mobile app gamit ang tablet o cellphone.

Mapapakinggan sa MOR Entertainment ang iba-ibang programang may hatid na musika at kaaaliwan kasama ang mga dating DJ ng MOR 101.9 na sina Chico, Chinaheart, Kisses, Onse, at Popoy mula sa Manila; Ateng Jeri B, Erick D, Bong Bastic, at Tito Son ng Luzon; Daddy Sarge, Jacky G, Macky Kho, at Master James Spider ng Visayas; at Betina Briones, David Bang, Kokoy, at Mary Jay na galing namang Mindanao.



Sa MYX Radio naman ay maririnig ang mga bagong musika mula sa buong mundo. Marami dito ay mga musikang gawa, tampok, o pinroduce ng mga Pilipino artist o may dugong Pilipino.

Matatandaang dati nang ginagamit ang ABS-CBN Radio Service app ng mga Kapamilya na nais malaman ang pinakamahalagang mga balita sa pamamagitan ng pakikinig sa mga programa ng ABS-CBN News tulad ng “TV Patrol,” “TeleRadyo Balita,” at “Dateline Philippines” ng ANC.



Tampok din sa app ang mga podcast tulad ng “After the Fact” ni Christian Esguerra, at ang “Post-Game” para naman sa mga mahihilig sa sports.



Para sa balita, serbisyo publiko at musika, maaaring i-download ang ABS-CBN Radio Service app nang libre sa lahat ng Android at Apple devices sa Google Play store at Apple App store.