Jed Madela, ibinahagi ang inspirasyong hatid sa kanya ng BTS

MAYNILA -- Ibinahagi ng mang-aawit na si Jed Madela kung paano nakatulong sa kanya ngayong panahon ng pandemya ang pagiging ARMY, ang tawag sa tagahanga ng sikat na South Korean boy group na BTS.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes kung saan sorpresa ring dumating para sa kanya ang kapwa-ARMY na si Arci Muñoz, ibinahagi ni Madela na iba ang saya at inspirasyong hatid ng hinahangaang grupo.

"Pero seryoso ang pagiging ARMY ko ay naging malaking tulong din siya sa pandemyang ito," pauna ni Madela.

"More than their popularity, more than anything else, hindi lang 'yung tipong kasi sikat sila o pinag-uusapan (naibibigay nila ay) happy thoughts. At nakaka-inspire sila 'yung kuwento ng buhay nila. You know from walang-wala, nakayanan nila through hard work and perseverance and believing in themselves. Kaya doon ako na-attach sa kanila, sa kuwento nila," dagdag ni Madela.

Ayon sa mang-aawit, tila mayroong mahika ang pakikinig sa musika ng BTS kaya rin siya napalapit dito.

"There's a certain magic when you listen to their music na nakaka-relate ka, na 'ay nararamdaman din pala nila 'yung nararamdaman ng ordinaryong tao. So very inspiring when I heard 'yung mga kanta nila, doon ako na-attach talaga sa kanila," ani Madela.

Nakatulong din ang pagiging ARMY ni Madela para makahahanap ng mga bagong kaibigan tulad na lamang ni Muñoz.

"It's so nice na because of ARMY friendships are built. It's unexpected friendship na you know hindi talaga kami magkakilala at all, nagkakasalubong lang kami, iba ang field. (Ngayon) there's one thing that really we have something in common," ani Madela.

"Noong nalaman ko kasi na ARMY ka 'di na ako nag-hesitate, sabi ko imi-message ko na lang siya. So may ka-chika rin ako, ang sarap kaya, ang saya," ani naman ni Muñoz.

Ngayon, bilang isang ARMY, isa sa pangarap ni Madela ang makapanood ng concert ng BTS.

Sa panahon ng pandemya, ipinakita ni Madela ang pagiging ARMY sa pagdidisenyo niya ng laruang BTS.

