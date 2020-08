PANOORIN: Lorna Tolentino at Rowell Santiago, nagtapatan sa 'Ang Probinsyano'

MAYNILA -- Makapigil-hininga ang tagpo sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano" nitong Martes nang nalaman ni Lily (Lorna Tolentino) na may malay na si Presidente Oscar Hidalgo (Rowell Santiago) at batid na ang lahat ng kanyang masasamang gawain.

Bagama't nagtangkang tumakas ay hindi pa ito nagawa ni Oscar dahilan para manatili siyang bihag ni Lily na tuloy pa rin ang plano laban sa bidang karakter ng serye na si Cardo Dalisay (Coco Martin).

Patuloy naman ang kilig ng mga manonood sa tagpo nina Cardo at Alyana (Yassi Pressman) nang dumalaw sila sa hacienda ni Lito (Richard Gutierrez).

Gamit naman ang hashtag #FPJAP4Kagustuhan, ibinahagi ng netizens ang kanilang saloobin sa nangyaring tagpo sa "Ang Probinsyano."

