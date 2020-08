Emotional John Regala asks for help as he battles liver cirrhosis

MANILA – An emotional John Regala, who is popular for his kontrabida roles in movies and in television, pleaded for help as he battles liver cirrhosis.

In an interview with Julius Babao on ABS-CBN’s TeleRadyo, Regala could not stop his tears as he thanked Carlo Clariza, the food delivery rider who helped him on Monday.

“Carlo, actually nabangga ko pa 'yung motor mo kasi hilong hilo ako kasi 13 araw na akong hindi kumakain. Hindi mo ako iniwanan. Bihira 'yung ganun kaya maraming maraming salamat sa 'yo. Tinatanaw kong utang na loob 'yun,” the veteran actor said.

According to Clariza, he immediately recognized Regala when they crossed paths at Barangay 183 in Pasay City and he decided to stay by his side until he got help from the barangay medical health workers.

“May hinihintay daw siyang nurse kaso umalis daw po. Sabi niya po, kahit pumunta lang daw po ako sa barangay para humingi ng tulong. Agad naman po akong lumapit sa mga tanod at pulis. Humingi po ako ng tulong para mabigyan po siya ng aksyon. Tinulungan naman po siya ng tanod,” Clariza said.

Regala then told Babao about his current medical condition.

“[Meron akong] liver cirrhosis. Sugat sugat ang aking atay at may tubig na ang aking tiyan. Kailangan matanggal 'yung tubig na 'yun,” he said.

While admitting he’s not used to asking anyone for help, Regala asked his fellow actors for aid.

“Ako po ay nahihiya pero kakapalan ko na po ang mukha ko. Bawat tao naman po ay dumadaan sa ganitong sitwasyon. Sana po kung hindi naman kalabisan sa inyo, pakitulungan naman po ako. Nagpapakumbaba po ako ng labis labis. Gusto ko lang po talagang makapaghanapbuhay,” he said.

“Itong nalalabi kong buhay po, igugugol ko na lang po sa paglilingkod sa Diyos at sa paghahanapbuhay,” he added.

In the same interview, Ang Probinsyano party-list Rep. Ronnie Ong pledged to give assistance to Regala.

“John is also a legend. Institution iyan sa show business. Alam naman natin na maayos na tao si John. John, rest assured na kung ano man ang kaya nating magawa, tutulungan ka namin,” he said.

Listen to Regala’s emotional interview below.