Robin Padilla nilinaw ang opinyon tungkol sa tukso at pambababae

Dumipensa ang aktor na si Robin Padilla sa mga batikos na natatanggap niya lalo na sa social media dahil sa naging pahayag nito na normal sa kalalakihan, lalo na sa mga nasa showbiz, na mambabae.

Sa isang vlog, tahasang tinanong ni Mariel Rodriguez ang asawa tungkol sa naging pahayag nito na mahirap ang pag-iwas sa tukso.

“Ako ay nagsasalita sa aking experience. Experience 'yon nung ako ay nasa tugatog ng aking kasikatan,” natatawang sagot ni Padilla.

Aniya, palaging may tukso sa buhay pero hindi niya ibig sabihin na lahat ng tao ay nabibiktima nito.

Sa vlog ni Ogie Diaz nitong Hulyo, kinumpirma ni Padilla na hiwalay na ang anak na si Kylie sa asawa nitong si Aljur Abrenica dahil umano sa pambabae ng aktor.

Ikinagulat nang maraming netizen nang sabihin din nito na nauunawaan niya ang nagawa ni Abrenica bilang isang lalaki, lalo pa’t makailang ulit na rin umano siyang nangaliwa noon.

Dagdag pa nito, hindi umano siya naniniwala na may lalaking kayang tumanggi sa tukso ng pambababae.

Ngunit bumuwelta ito sa mga bumabatikos sa kaniya sa vlog ni Rodriguez, na hindi umano lubusang naunawaan ng marami ang kaniyang naging paliwanag sa panayam kay Diaz.

“Hindi lahat ng tukso ibig sabihin you fell for it. Iintindihin nila muna bago nila ako huhusgahan, kasi ang iba hindi naman nila napanood nang buo 'yung interview,” saad ni Robin. “'Yung iba dun lang sa caption, binanatan na ‘ko nang sobra-sobra.”

Paliwanag ng aktor, masyado umanong advance mag-isip ang mga netizen at hindi naintindihan na ang punto niya ay kapag may tukso, hindi ibig sabihin may ginawa nang mali ang tao.

“Ibig kong sabihin hindi ka dapat umabot sa punto na ‘yon, di ba? Hindi porke’t sinabi na natukso ka, e, may ginawa ka na. Ang sama naman mag-isip ng mga ‘yon. Napaka… masyado ka nang forward,” saad ni Padilla.

Ginamit pang halimbawa ng action star, ang pagkain nang marami kahit na nagdidiyeta upang patunayan na lahat ay natutukso.

Direkta ring tinanong ni Rodriguez ang asawa kung sa 11 taon nilang pagsasama ay nagawa na nitong mambabae.

Humirit ng pabiro si Padilla at sinabing pinapayagan naman umano siya ni Rodriguez kapag nasa ibang bansa -- bagay na itinaggi ng aktres.

“Hindi ako pumapayag. Never ako pumayag,” mabilis na kontra ni Rodriguez.

Samantala, walang balak ipagmayabang ni Padilla na tapat siyang asawa dahil hindi naman ito sinasabi kung 'di ginagawa.

“Kasi, hindi ipinagyayabang ang pagiging loyal. Ang pagiging loyal ay ginagawa, hindi 'yun sinasabi. Pagka masyado kang talkies, baka kulang sa walkies. Ang tukso sa atin ay realidad,” pahayag nito.

May banat din siya sa mga nagsasabing kaya nilang labanan ang temptasyon: “Huwag tayong masyadong defensive. Huwag tayong masyadong feeling guwapo. Kasi 'pag masyado tayong feeling guwapo na, ‘Di. Kaya ko 'yung mga temptasyon. Di. Kaya ko ‘yon,’ delikado ‘yon.”

Naging matunog ang isyu ng hiwalayan nina Kylie at Abrenica noong Pebrero matapos ang tila mga pasaring ng aktres sa kaniyang social media account. Sinundan pa ito ng larawan ni Kylie na walang suot na wedding ring.

Ikinasal noon Disyembre 2018 ang dalawa at mayroong dalawang anak na sina Alas Joaquin at Axl Romeo.

